İflas yalanlaması – Fotomaç – 21 Eylül 2018
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    21 Eylül 2018, Cuma
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    İflas yalanlaması

    İflas yalanlaması

    Kulübü, gündeme gelen iflas haberlerine ilişkin açıklamada bulundu.

    Kulübü, gündeme gelen iflas haberlerine ilişkin açıklamada bulundu. Resmi siteden, sosyal medya üzerinden yayınlanan, BJK Beşiktaş İnşaat ve Ticaret A.Ş. hakkında konkordato veya iflas talebinde bulunulduğu haberlerini yalanladı.

    1. 21.9.2018
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