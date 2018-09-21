Golcüleri solladılar

Kara Kartal'ın savunmacıları, bu sezon hücumda etkin rol oynuyor. Sarpsborg ağlarını dün akşam sarsan Enzo Roco ile birlikte Beşiktaş'ın defans oyuncuları bu sezon tam 9 gol sevinci yaşadı. Pepe 5, Gökhan Gönül 2, Caner Erkin ve Enzo Roco ise birer kez fileleri havalandırmayı başardı. Beşiktaş'ın golcü isimlerinden Larin 3, Vagner Love ise bu sezon 1 kez gol attı.



GÖKHAN BİLDİĞİNİZ GİBİ

Siyah-beyazlıların tecrübeli ismi Gökhan Gönül, dün akşam Sarpsbrog karşısında öne çıkan isimlerindendi. Sağ bekte görev yapan yıldız oyuncu, savunmada başarılı bir performans sergilerken, yaptığı bindirmelerle de hücuma katkıda bulundu.