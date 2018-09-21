Golcüleri solladılar – Fotomaç – 21 Eylül 2018
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    21 Eylül 2018, Cuma
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    Golcüleri solladılar

    Golcüleri solladılar

    'ın savunmacıları, bu sezon hücumda etkin rol oynuyor.

    'ın savunmacıları, bu sezon hücumda etkin rol oynuyor. Sarpsborg ağlarını dün akşam sarsan ile birlikte 'ın defans oyuncuları bu sezon tam 9 gol sevinci yaşadı. 5, 2, ve Enzo Roco ise birer kez fileleri havalandırmayı başardı. Beşiktaş'ın golcü isimlerinden Larin 3, Vagner Love ise bu sezon 1 kez gol attı.

    GÖKHAN BİLDİĞİNİZ GİBİ
    Siyah-beyazlıların tecrübeli ismi Gökhan Gönül, dün akşam Sarpsbrog karşısında öne çıkan isimlerindendi. Sağ bekte görev yapan yıldız oyuncu, savunmada başarılı bir performans sergilerken, yaptığı bindirmelerle de hücuma katkıda bulundu.

    1. 21.9.2018
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