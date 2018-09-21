Golcüleri solladılar
Kara Kartal'ın savunmacıları, bu sezon hücumda etkin rol oynuyor.
Kara Kartal'ın savunmacıları, bu sezon hücumda etkin rol oynuyor. Sarpsborg ağlarını dün akşam sarsan Enzo Roco ile birlikte Beşiktaş'ın defans oyuncuları bu sezon tam 9 gol sevinci yaşadı. Pepe 5, Gökhan Gönül 2, Caner Erkin ve Enzo Roco ise birer kez fileleri havalandırmayı başardı. Beşiktaş'ın golcü isimlerinden Larin 3, Vagner Love ise bu sezon 1 kez gol attı.
GÖKHAN BİLDİĞİNİZ GİBİ
Siyah-beyazlıların tecrübeli ismi Gökhan Gönül, dün akşam Sarpsbrog karşısında öne çıkan isimlerindendi. Sağ bekte görev yapan yıldız oyuncu, savunmada başarılı bir performans sergilerken, yaptığı bindirmelerle de hücuma katkıda bulundu.
- 21.9.2018
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Alper Potuk, Harun Tekin'den daha az topla buluştu
Toplam 5
Yorum
aslan alper,ismail,hasanali,isla,dirar,soldado kesinlikle fos gönderilmeli .daha şut çekemiyorlar..paslar boşuna,pres yok.
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Maç sonucu | Dinamo Zagreb 4-1 Fenerbahçe | ÖZET
Toplam 53
Yorum
fbli vurun bakalım fenere.cocu bu takımı costuracak merak etmeyin inişin çıkışı vardır. daha toplasınız 5-6 maç olmuş hemen gönder mantığı.
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UEFA'dan güldüren hata: İsmail Köbayaşi!
Toplam 11
Yorum
TARAFTAR72 ALLAH AŞKINA BİRİ İSMAİL KÖYBAŞININ HANGİ TAKIMI TUTTUĞUNU AÇIKLAYABİLİRMİ ACABA. BEN ONUN FENERBAHÇELİ OLDUĞUNA OLABİLECEĞİNE İNANMIYORUM.
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