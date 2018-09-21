Genk, Malmö’yü puansız gönderdi – Fotomaç – 21 Eylül 2018
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    21 Eylül 2018, Cuma
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    , ’yü puansız gönderdi

    Genk, Malmö’yü puansız gönderdi

    'ın grubundaki diğer maçta temsilcisi , ekibi 'yü ağırladı.

    'ın grubundaki diğer maçta temsilcisi , ekibi 'yü ağırladı. Lacivert beyazlılar 37. dakikada Trossard'ın golüyle ilk yarı 1-0 önde tamamladı. İkinci yarıda da etkili bir futbol ortaya koyan Genk, 71. dakikada Samatta'yla iki farklı üstünlüğü yakaladı. Kalan sürede de skor avantajını koruyan Belçika ekibi, sahadan 2-0'lık zaferle ayrılmasını bildi.

    1. 21.9.2018
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