Beşiktaş'ın grubundaki diğer maçta Belçika temsilcisi Genk, İsveç ekibi Malmö'yü ağırladı. Lacivert beyazlılar 37. dakikada Trossard'ın golüyle ilk yarı 1-0 önde tamamladı. İkinci yarıda da etkili bir futbol ortaya koyan Genk, 71. dakikada Samatta'yla iki farklı üstünlüğü yakaladı. Kalan sürede de skor avantajını koruyan Belçika ekibi, sahadan 2-0'lık zaferle ayrılmasını bildi.