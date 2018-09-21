Caner başarılıydı
Beşiktaş'ta Caner Erkin de zaferde önemli pay sahibi oldu.
Beşiktaş'ta Caner Erkin de zaferde önemli pay sahibi oldu. İlk 11'de çıkan 29 yaşındaki milli sol bek, yaptığı etkili bindirmelerle Norveç savunmasına zor anlar yaşattı. Bu sezon 12. maçına çıkan tecrübeli futbolcu, 1 gol, 3 asistlik katkı yaptı.
- 21.9.2018
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Alper Potuk, Harun Tekin'den daha az topla buluştu
Toplam 5
Yorum
aslan alper,ismail,hasanali,isla,dirar,soldado kesinlikle fos gönderilmeli .daha şut çekemiyorlar..paslar boşuna,pres yok.
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Maç sonucu | Dinamo Zagreb 4-1 Fenerbahçe | ÖZET
Toplam 53
Yorum
fbli vurun bakalım fenere.cocu bu takımı costuracak merak etmeyin inişin çıkışı vardır. daha toplasınız 5-6 maç olmuş hemen gönder mantığı.
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UEFA'dan güldüren hata: İsmail Köbayaşi!
Toplam 11
Yorum
TARAFTAR72 ALLAH AŞKINA BİRİ İSMAİL KÖYBAŞININ HANGİ TAKIMI TUTTUĞUNU AÇIKLAYABİLİRMİ ACABA. BEN ONUN FENERBAHÇELİ OLDUĞUNA OLABİLECEĞİNE İNANMIYORUM.
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