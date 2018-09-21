Caner başarılıydı – Fotomaç – 21 Eylül 2018
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    21 Eylül 2018, Cuma
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    Caner başarılıydı

    Caner başarılıydı

    'ta de zaferde önemli pay sahibi oldu.

    'ta de zaferde önemli pay sahibi oldu. İlk 11'de çıkan 29 yaşındaki milli sol bek, yaptığı etkili bindirmelerle Norveç savunmasına zor anlar yaşattı. Bu sezon 12. maçına çıkan tecrübeli futbolcu, 1 gol, 3 asistlik katkı yaptı.

    1. 21.9.2018
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