Caner başarılıydı

Beşiktaş'ta Caner Erkin de zaferde önemli pay sahibi oldu. İlk 11'de çıkan 29 yaşındaki milli sol bek, yaptığı etkili bindirmelerle Norveç savunmasına zor anlar yaşattı. Bu sezon 12. maçına çıkan tecrübeli futbolcu, 1 gol, 3 asistlik katkı yaptı.