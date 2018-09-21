‘Beşiktaş finale gider’ – Fotomaç – 21 Eylül 2018
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    21 Eylül 2018, Cuma
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    finale gider’

    ‘Beşiktaş finale gider’

    Norveç ekibi Sarpsborg'un Teknik Direktörü Geir Bakke, 'ı öven açıklamalarda bulundu.

    Norveç ekibi Sarpsborg'un Teknik Direktörü Geir Bakke, 'ı öven açıklamalarda bulundu. Bakke, Beşiktaş hakkında, " Avrupa Ligi'nde sonuna kadar gideceklerine inanıyorum" ifadelerini kullandı. Norveçli çalıştırıcı güçlü rakipleri karşısında mücadele ederek, ellerinden geleni yaptıklarını söyledi.

    1. 21.9.2018
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