Siyah-beyazlı kulübe özel açıklamalarda bulunan Sırp futbolcu Ljajic'in açıklamaları şöyle;



"BEŞİKTAŞ ÇOK BÜYÜK BİR KULÜP"

Beşiktaş'ın beni istediğini duyduğumda gerçekten çok memnun kaldım. Çünkü burası çok büyük bir kulüp. Burada çok iyi bir kadro var. Bu kişisel olarak benim açımdan da çok büyük bir fırsattı. Değerimi kanıtlayabilmem için, bir oyuncu olarak burada daha iyi noktalara gelebilmem için, gelişebilmem için çok büyük bir fırsattı. Ben de bunu değerlendirip gelmeye karar verdim.



"TAKIM İÇERSİNDE ÇOK İYİ BİR ATMOSFER VAR"

Inter'de Gary Medel ile birlikte bir sene oynamıştım. kendisini zaten iyi tanıyorum. Onun haricinde buradaki diğer arkadaşlarım da geldiğim andan itibaren beni çok iyi bir şekilde karşıladılar. Zaten takım içerisinde çok iyi bir iletişim, çok iyi bir atmosfer var. Umarım bu şekilde devam edecektir.



"ÇOK BÜYÜK BİR TARAFTAR KİTLESİ VAR"

Gerçekten çok büyük, çok etkileyici bir atmosfer var. Beşiktaş'ın çok büyük bir taraftar kitlesi var. Benim ülkemde, Sırbistan'daki atmosfere de çok benziyor. Orada da taraftarlar 90 dakika boyunca takıma destek veriyor. Tabii böyle bir taraftarın önünde oynamak heyecan verici, etkileyici.



"TOSİC KARAR VERMEMDE ÇOK YARDIMCI OLDU"

Dusco Tosic benim tabii ki çok yakın bir arkadaşım. Bana gerçekten büyük tavsiyelerde bulundu. Kulüple ilgili, şehirle ilgili. Bunlar da bana karar verme sürecinde çok yardımcı oldu. Benim ikna olmam açısından çok yardımcı oldu. Kadroyla ilgili, oyuncularla ilgili bilgiler verdi. Onun verdiği tavsiyeleri aldım.



"İSTANBUL YAŞADIĞIM ŞEHİRLERDEN ÇOK FARKLI"

İstanbul farklı bir şehir, trafik özellikle şimdiye kadar yaşadığım şehirlerden çok farklı. Alışmak için belli bir zaman gerekecek. Ama hiç tartışmasız çok güzel bir şehir. Çok büyük önemli bir şehir. Böyle bir şehire gelip de böyle bir şehirde yaşamak mutluluk verici.







"TÜRKİYE LİGİ SERT BİR LİG"

İtalya'da taktiksel yönüne çok yoğun bir ilgi var. O anlamda çok zorlayıcı bir lig. Detaylar çok önemli hale geliyor, taktiksel anlamda. Türkiye ligi sert bir lig. Şöyle bir fark olduğunu söyleyebilirim. İlk izlenimlerime göre Türkiye liginde oynamak biraz daha kolay olabilir çünkü Türkiye liginde İtalya ligine oranla biraz daha alan bulabiliyorsunuz. Rakipler biraz daha alan bırakabiliyor. İtalya'da o kadar alan bile bırakmıyorlar. O anlamda küçük bir fark var.



"TEKNİK OLARAK KENDİME GÜVENİYORUM"

Başka bir oyuncuyla da kendimi kıyaslamak istemiyorum, zaten kendimden bahsetmeyi çok sevmiyorum ama şunu söyleyebilirim. Teknik kapasite anlamında kendime güveniyorum. Takım içinde çalışan bir oyuncuyum. Kesinlikle gol ile ilgili bir takıntım yok. Benim işim, önceliğim takıma katkıda bulunmak, asist yapmak. En güçlü özelliğimin asist olduğunu söyleyebilirim. Burada bir çok örnek verebilirsin, sonuçta şunu söyleyebilirim. Takımın galip geldiği, takımın önemli bir kupa kazandığı, takımın önemli bir başarı elde ettiği bir durumda tabii ki ben de asistle golle buna katkıda bulunmak isterim. Burada az önce söylediğim gibi önemli olan nokta, takım arkadaşlarımın çözüme ihtiyaç duyduğunda, takım arkadaşlarımın çözüm aradığında onlara çözüm anlamında yardımcı olabilmem.



"EN YAKIN HEDEF ŞAMPİYON OLMAK"

Burası çok büyük bir kulüp. Burada önemli bir kadro var. Burada mümkün olan en iyi düzeye gitmemiz gerekiyor. Şuan da en yakın hedef, en elle tutulur hedef olarak da tabii ki de bu sene lig de şampiyon olup önümüzdeki sene Şampiyonlar Ligi'nde yer almak.



"QUARESMA BİR FENOMEN"

Gary Medel tek kelimeyle savaşçı. Gary bir takım oyuncusu, çok önemli bir oyuncu. Takım için neyi varsa veren bir oyuncu. Saha içinde saha dışında çok önemli bir karakter, çok önemli bir arkadaş. Ricardo Quaresma fenomen. Pepe, hep kıskanıyoruz Pepe'yi. O da başka bir fenomen çok büyük bir oyuncu.



"ZAFERLER İÇİN TARAFTARA İHTİYACIMIZ VAR"

Bizimle birlikte olun. Evde oynadığımız bütün maçlarda statı doldurun. Taraftarın varlığı bizim için çok önemli. Kazanabilmemiz için, zaferler elde edebilmemiz için taraftara çok ihtiyacımız var.



