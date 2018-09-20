Şenol Güneş'ten Fenerbahçe derbisi rotasyonu! – Fotomaç – 20 Eylül 2018
CANLI SKOR
  • FUTBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. İngiltere
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Şamp. Ligi
    9. Avrupa Ligi
  • BASKETBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. ABD
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Yunanistan
    9. Euroleague
HEPSİ
    20 Eylül 2018, Perşembe
    CANLI ENGLISH

    'ten derbisi rotasyonu!

    Şenol Güneş'ten Fenerbahçe derbisi rotasyonu!

    , UEFA Avrupa Ligi I Grubu ilk maçında Norveç ekibi Sarpsborg ile karşılaşıyor. maça, Karius, Gökhan, , Roco, Caner, , Oğuzhan, Ljajic, , Lens, ve Larin ilk 11'iyle çıkıyor.

    Teknik direktör Sarpsborg maçı öncesi yaptığı açıklamada, "Her değişiklik rotasyon değildir. Bazı oyuncıların dinlenmeye ihtiyacı olabilir. Her futbolcumuz değerli. Herkes çalışacak ve elinden geleni yapacak." ifadelerini kullanmıştı.

    Tecrübeli hoca, savunmanın önemli oyuncularından Vida ve hücumdaki yıldızlarından Babel-Quaresma'yı Sarpsborg maçında ilk 11'de sahaya sürmedi. Güneş 3 önemli oyuncusunu pazartesi günü oynanacak derbisine saklama kararı aldı. Uzun bir sakatlık döneminden sonra forma şansı bulan 'nin nasıl bir performans göstereceği ise akıllarda soru işareti bıraktı. Etkisiz kalan Töre, 45. dakikada yerini Babel'e bıraktı.

    1. 20.9.2018 19:06
    2. Güncelleme: 20.9.2018 21:02
    Etiketler:
    YORUMLAR yorum yapıldı
    haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    Şenol Güneş'ten Fenerbahçe derbisi rotasyonu! haberine yapılan yorumlar ( yorum)

    habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

    BİZE ULAŞIN