Şenol Güneş'ten Fenerbahçe derbisi rotasyonu!
Beşiktaş, UEFA Avrupa Ligi I Grubu ilk maçında Norveç ekibi Sarpsborg ile karşılaşıyor. Şenol Güneş maça, Karius, Gökhan, Pepe, Roco, Caner, Medel, Oğuzhan, Ljajic, Gökhan Töre, Lens, ve Larin ilk 11'iyle çıkıyor.
Teknik direktör Şenol Güneş Sarpsborg maçı öncesi yaptığı açıklamada, "Her değişiklik rotasyon değildir. Bazı oyuncıların dinlenmeye ihtiyacı olabilir. Her futbolcumuz değerli. Herkes çalışacak ve elinden geleni yapacak." ifadelerini kullanmıştı.
Tecrübeli hoca, savunmanın önemli oyuncularından Vida ve hücumdaki yıldızlarından Babel-Quaresma'yı Sarpsborg maçında ilk 11'de sahaya sürmedi. Güneş 3 önemli oyuncusunu pazartesi günü oynanacak Fenerbahçe derbisine saklama kararı aldı. Uzun bir sakatlık döneminden sonra forma şansı bulan Gökhan Töre'nin nasıl bir performans göstereceği ise akıllarda soru işareti bıraktı. Etkisiz kalan Töre, 45. dakikada yerini Babel'e bıraktı.
- 20.9.2018 19:06
- Güncelleme: 20.9.2018 21:02
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Eski Beşiktaşlı futbolcu Tosic'in acı günü
Toplam 1
Yorum
hüseyin topalkara allah rahmet eylesin degerli ailesine baş saglıgı dilerim
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Fenerbahçe-Beşiktaş derbisini Fırat Aydınus yönetecek
Toplam 14
Yorum
Ayıp Gerçekten ayıp bjk taraftarı bu kadar aciz olmamalı
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Dinamo Zagreb - Fenerbahçe maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? | UEFA Avrupa Ligi
Toplam 5
Yorum
fener nah yener artic Fenerbahce icin coşkus donemi başladı Aykut ve aziz gelene kadar bu çöküş devam edecek
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