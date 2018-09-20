Teknik direktör Şenol Güneş Sarpsborg maçı öncesi yaptığı açıklamada, "Her değişiklik rotasyon değildir. Bazı oyuncıların dinlenmeye ihtiyacı olabilir. Her futbolcumuz değerli. Herkes çalışacak ve elinden geleni yapacak." ifadelerini kullanmıştı.

Tecrübeli hoca, savunmanın önemli oyuncularından Vida ve hücumdaki yıldızlarından Babel-Quaresma'yı Sarpsborg maçında ilk 11'de sahaya sürmedi. Güneş 3 önemli oyuncusunu pazartesi günü oynanacak Fenerbahçe derbisine saklama kararı aldı. Uzun bir sakatlık döneminden sonra forma şansı bulan Gökhan Töre'nin nasıl bir performans göstereceği ise akıllarda soru işareti bıraktı. Etkisiz kalan Töre, 45. dakikada yerini Babel'e bıraktı.