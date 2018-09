Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş, Sarpsborg maçı öncesi düzenlenen basın toplantısında ilginç açıklamalar yaptı. Forvet soruları ve Negredo'nun gidişiyle ilgili sorular sorulan usta hoca, "Bir forvet daha alacaksak elimizdeki forvet sayısının fazlası ve ekonomik külfet bizi zorlar demiştik. Sezon sonunda da sezon başında da forvet için konuştuk. Bir forvet daha alacaksak, ekonomik külfeti her şeyi sarsar diyorum. Başkanla beni karşı karşıya getirmek isteyenler başka şeyler söylüyor. Beşiktaş'ı karıştırmak için uğraşıyorlar. Kişileri karalama ile futbol kalkınmaz" dedi. Güneş "Forvet konusunda bir sürü arayışlara girebiliriz. Vagner, Mustafa ve Güven var. Babel de orada oynayabilir. Hiç olmadı Pepe'yi de düşünebiliriz. Taktik değiştirip büyük bir değişiklik yapmış oluruz" ifadesini kullandı ve şöyle devam etti: "Sarpsborg 4-4-2 sistemini iyi oynuyor. Kompakt oynayabilen ve iyi kontra yapabilen bir ekip. Disiplinli ve sabırlı olmamız gerekiyor. Galatasaray'ın elendiği takım Östersunds, Sarpsborg ile aynı ligde daha alt sırada şu anda. Hiçbir maç oynanmadan kazanılmıyor." Maça farklı bir 11 çıkaracağının sinyalini de veren usta hoca "Her değişiklik rotasyon değildir. Bazı oyuncıların dinlenmeye ihtiyacı olabilir. Her futbolcumuz değerli. Herkes çalışacak ve elinden geleni yapacak" diye konuştu.



LOVE YETERLİ DEĞİL

Güneş, oyuncuların performansı hakkında da konuştu. Siyah-beyazlı çalıştırıcı, Love için "İyi çalışıyor ama üretkenliği yeterli değil" derken, "Ljajic üst seviyeye çıkacaktır. Teknik ve taktik olarak kötü bir durum sezmiyorum" ifadesini kullandı. Tecrübeli hoca ayrıca "Başkan, 'sahaya mazeret bulmadım' demiş. Ben de bulmuyorum. Ama antrenman sahası 2-3 aydır bozuk" dedi.



AYRI BİR MOTİVASYON

Basın toplantısına katılan Cyle Larin, performansı için "Her maç daha iyiye gidiyorum" dedi. Herkesten yakın ilgi gördüğünü ve alıştığını söyleyen Kanadalı golcü, "Çalışmaya devam ediyorum. Kalitemi biliyorum, etrafımda da kaliteli oyuncular var ve bunu bir motivasyon olarak değerlendiriyorum" dedi.