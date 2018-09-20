Sarpsborg Teknik Direktörü Geir Bakke: "Beşiktaş sonuna kadar devam edecektir"
Sarpsborg Teknik Direktörü Geir Bakke, UEFA Avrupa Ligi I Grubu ilk maçında 3-1 mağlup oldukları Beşiktaş karşılaşmasının ardından yaptığı açıklamada, "Kaliteli ayaklar sonucu belirliyor" dedi.
Geir Bakke, basın toplantısında şunları söyledi; "Maçın ilk yarısı istediğimiz gibi tamamlandı. Oyun planımız buna yönelikti. Beşiktaş daha kaliteliydi ve yakaladıkları pozisyonları da değerlendirdiler. Oyun kalitesi olarak istediğimizi verdik ama sonuçta kaliteli ayaklar sonucu belirliyor. Taraftarların iyi bir maç izlediğini düşünüyorum."
"BEŞİKTAŞ, UEFA AVRUPA LİGİ'NDE SONUNA KADAR DEVAM EDECEKTİR"
Beşiktaş'ın UEFA Avrupa Ligi'nde sonuna kadar devam edebileceğini söyleyen Bakke, "Maccabi Tel Aviv gibi takımlara karşı mücadele ettik ama Beşiktaş daha iyi bir ekip. İnanıyorum ki sonuna kadar gidecekler. Şampiyonlar Ligi için kadroları yeterli olmayabilir ancak UEFA Avrupa Ligi'nde sonuna kadar devam edecektir" ifadelerini kullandı.
- 20.9.2018 22:36
- Güncelleme: 20.9.2018 22:50
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Toplam 6
Yorum
Sümeyye bein spor haber kanalı şifresiz veriyor.
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Öğreneceğiniz çok şey var!
Toplam 4
Yorum
lazoğlu10 olcayin çıkması hata yusufun kalması hata yusufun 2 hafta yedek kalıp akıllanması lazim. akbaş yedeklerde bile olamaz
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Eski Beşiktaşlı futbolcu Tosic'in acı günü
Toplam 1
Yorum
hüseyin topalkara allah rahmet eylesin degerli ailesine baş saglıgı dilerim
Sarpsborg Teknik Direktörü Geir Bakke: "Beşiktaş sonuna kadar devam edecektir" haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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