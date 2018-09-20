Sarpsborg Teknik Direktörü Geir Bakke: "Beşiktaş sonuna kadar devam edecektir" – Fotomaç – 20 Eylül 2018
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    20 Eylül 2018, Perşembe
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    Sarpsborg Teknik Direktörü Geir Bakke: " sonuna kadar devam edecektir"

    Sarpsborg Teknik Direktörü Geir Bakke: "Beşiktaş sonuna kadar devam edecektir"

    Sarpsborg Teknik Direktörü Geir Bakke, I Grubu ilk maçında 3-1 mağlup oldukları karşılaşmasının ardından yaptığı açıklamada, "Kaliteli ayaklar sonucu belirliyor" dedi.

    Geir Bakke, basın toplantısında şunları söyledi; "Maçın ilk yarısı istediğimiz gibi tamamlandı. Oyun planımız buna yönelikti. daha kaliteliydi ve yakaladıkları pozisyonları da değerlendirdiler. Oyun kalitesi olarak istediğimizi verdik ama sonuçta kaliteli ayaklar sonucu belirliyor. Taraftarların iyi bir maç izlediğini düşünüyorum."

    "BEŞİKTAŞ, AVRUPA LİGİ'NDE SONUNA KADAR DEVAM EDECEKTİR"
    Beşiktaş'ın UEFA 'nde sonuna kadar devam edebileceğini söyleyen Bakke, " gibi takımlara karşı mücadele ettik ama Beşiktaş daha iyi bir ekip. İnanıyorum ki sonuna kadar gidecekler. Şampiyonlar Ligi için kadroları yeterli olmayabilir ancak UEFA Avrupa Ligi'nde sonuna kadar devam edecektir" ifadelerini kullandı.

    1. 20.9.2018 22:36
    2. Güncelleme: 20.9.2018 22:50
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