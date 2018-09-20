Pepe’nin yıllık ücreti, Sarpsborg’un değerinden fazla!
UEFA Avrupa Ligi I Grubu ilk maçında Beşiktaş’a konuk olan Norveç temsilcisi Sarpsborg’da sahaya çıkan ilk 11’in piyasa değeri, Pepe’nin yıllık garanti ücretinin altında kaldı.
- 20.9.2018 20:42
- Güncelleme: 20.9.2018 20:42
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Eski Beşiktaşlı futbolcu Tosic'in acı günü
Toplam 1
Yorum
hüseyin topalkara allah rahmet eylesin degerli ailesine baş saglıgı dilerim
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Fenerbahçe-Beşiktaş derbisini Fırat Aydınus yönetecek
Toplam 14
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Ayıp Gerçekten ayıp bjk taraftarı bu kadar aciz olmamalı
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Dinamo Zagreb - Fenerbahçe maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? | UEFA Avrupa Ligi
Toplam 5
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fener nah yener artic Fenerbahce icin coşkus donemi başladı Aykut ve aziz gelene kadar bu çöküş devam edecek
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