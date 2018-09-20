Beşiktaş, UEFA Avrupa Ligi I Grubu ilk haftasında evinde Norveç ekibi Sarpsborg ile karşılaştı. Kartal, evinde Sarpsborg'u 3-1 mağlup etti.

Siyah beyazlı ekibe galibiyeti getiren golleri 51'inci dakikada Babel, 69'uncu dakikada Roco ve 82'nci dakikada Lens kaydetti. Deplasman ekibinin tek golü ise 90+4'üncü dakikada Zachariassen'den geldi.



Grubun diğer karşılaşmasında ise Genk, Malmö'yü 2-0 mağlup etti.

10'uncu dakikada sağ kanattan gelişen Sarpsborg atağında Rashad Muhammed, Roco'dan sıyrıldıktan sonra topu içeri çevirdi. Ceza sahası çizgisi üstünde topla buluşan Heintz'in şutunda Karius topu kornere tokatladı.



27'nci dakikada Sarpsborg serbest vuruş kazandı. Heintz'in kullandığı serbest atışta top karambolde Muhammed'in önüne düştü. Bu oyuncunun vuruşu farklı şekilde auta çıktı.



29'uncu dakikada Gökhan Gönül'ün pasıyla topla buluşan Lens ön direğe hareketlenen Larin'i gördü. Larin'in dokunuşunda top yandan dışarı gitti.



Karşılaşmanın ilk yarısı 0-0'lık eşitlikle sona erdi.



48'inci dakikada Beşiktaş'ta mutlak gol kaçtı. Savunmanın arkasına sarkan Lens'in içeri çevirdiği topta müsait durumdaki Larin'in topa müdahalesi gol için yeterli olmadı.



51'inci dakikada Larin'in pasıyla ceza sahası sol çaprazında topla buluşan Babel'in rakibinden kurtulduktan sonra yaptığı aşırtma vuruş ağlara gitti: 1-0.



56'ncı dakikada Caner'in kullandığı kornerde Sarpsborg savunması topu uzaklaştırdı. Lens'in kafayla doldurduğu topta Larin'in vuruşu yandan auta çıktı.



65'inci dakikada Ljajic'in pasıyla savunma arkasına sarkan Larin'in şutu üstten dışarı gitti.



69'uncu dakikada kazanılan serbest vuruşta Ljajic'in ortasında Roco'nun kafa vuruşu ağlarla buluştu: 2-0.



75'inci dakikada ani gelişen Sarpsborg atağında Heintz'in pasıyla savunmanın arkasına sarkan Muhammed'in vuruşunda Karius gole izin vermedi.



82'nci dakikada Lens'in pasıyla topla buluşan Babel, ceza sahası içerisindeki Oğuzhan'ı gördü. Oğuzhan'ın ortasında arka direkte topla buluşan Lens, topu kontrol ettikten sonra yaptığı vuruşla topu ağlara gönderdi: 3-0.



90+4'üncü dakikada deplasman ekibinin sol kanattan kullandığı köşe vuruşunda takım arkadaşından seken topa Zachariassen vuruşunu yaptı ve Karius'u avladı: 3-1.



Karşılaşmada başka gol olmadı ve Beşiktaş UEFA Avrupa Ligi I Grubu ilk maçında Sarpsborg'u 3-1 mağlup etti.



LJAJIC'İN İLK ASİSTİ, ROCO'NUN İLK GOLÜ



Siyah beyazlı ekipte transfer dönemimde kadroya katılan Adem Ljajic ve Enzo Roco, Sarpsborg'a karşı ilklerini yaşadı. Adem Ljajic yeni takımıyla ilk asistine imza atarken, Enco Roco da siyah beyazlı formayla ilk kez gol sevinci yaşadı. Karşılaşmanın 69'uncu dakikasında kazanılan serbest vuruşta topun başına Adem Ljajic geçti. Sırp oyuncun ortasında Roco'nun kafa vuruşu ağlarla buluştu.

KARIUS VE LJAJIC'İN İLK AVRUPA KARŞILAŞMASI



Siyah-Beyazlı ekibin transfer döneminde kadrosuna kattığı Loris Karius ve Adem Ljajic, Siyah-Beyazlı forma ile ilk kez Avrupa karşılaşmasına çıktı. Bursaspor karşısında kaleyi devralan Karius, Evkur Yeni Malatyaspor maçının ardından Sarpsborg karşılaşmasına da ilk 11'de başlıyor. Sırp futbolcu Ljajic de ilk kez bir Avrupa Kupası maçında siyah-beyazlı formayı giydi. Malatyaspor karşısında ilk kez Beşiktaş formasıyla sahaya çıkan Ljajic, Sarpsborg karşısında ilk kez Avrupa kupalarında forma giyecek.



ŞENOL GÜNEŞ'TEN SÜRPRİZ 11



Teknik direktör Şenol Güneş, Sarpsborg karşısında kaleyi Karius'a emanet etti. Savunmada Gökhan Gönül, Pepe, Roco ve Caner Erkin'i sahaya süren tecrübeli teknik adamın orta sahada tercih ettiği isimler Medel ve Oğuzhan oldu. Bu iki oyuncunun hemen önünde Gökhan Töre, Ljajic ve Lens 3'lüsünü sahaya süren Güneş'in karşılaşmadaki gol umudu ise Larin oldu.



Beşiktaş'ın sahaya çıkacağı 11 şu şekilde: Karius - Gökhan Gönül, Pepe, Roco, Caner, Medel, Oğuzhan, Gökhan Töre, Ljajic, Lens, Larin



LARIN 2 MAÇ SONRA 11'E DÖNDÜ



Alvaro Negredo'nun hafta başında takımdan ayrılmasının ardından Cyle Larin, Sarpsborg karşılaşmasında 11'de forma şansı buldu. Sarpsborg maçında Beşiktaş'ın gol umudu olan Kanadalı golcü, son olarak Partizan ile oynanan UEFA Avrupa Ligi rövanş karşılaşmasında ilk 11'de forma şansı bulmuştu.



BU SEZON AVRUPA'DA 7'NCİ MAÇ



Siyah-Beyazlı ekip Sarpsborg maçıyla birlikte bu sezon Avrupa Kupalarındaki 7'nci maçına çıkacak. Daha önce UEFA Avrupa Ligi ön eleme turlarında mücadele eden Beşiktaş oynadığı 6 karşılaşmanın 4'ünü kazanmayı başardı.Siyah-Beyazlılar deplasmanda oynadığı karşılaşmada LASK Linz'e mağlup olurken, bir sonraki turda da Partizan ile deplasmanda oynadığı karşılaşmadan 1-1'lik sonuçla ayrılmıştı.



GÖKHAN TÖRE 857 GÜN SONRA 11'DE



Beşiktaş'ta teknik direktör Şenol Güneş, Sarpsborg maçında Gökhan Töre'ye ilk 11'de forma şansı verdi. Sakatlığı sebebiyle geçen sezonun büyük kısmında forma giyemeyen Gökhan Töre, Sarpsborg maçıyla birlikte uzun süre sonra ilk 11'de forma şansı buldu. Gökhan Töre, siyah-beyazlı formayla son olarak 15 Mayıs 2016 tarihinde oynanan Osmanlıspor karşılaşmasında ilk 11'de görev almıştı.



QUARESMA, BABEL VE VIDA YEDEK KULÜBESİNDE



Siyah-Beyazlı ekipte son oynanan Malatyaspor maçına ilk 11'de başlayan Quaresma ve Vida Sarpsborg karşılaşmasına yedek kulübesinde başladı. Malatyaspor maçının ikinci yarısında oyuna dahil olan ve Beşiktaş'ın karşılaşmadaki ikinci golünü kaydeden Ryan Babel de Avrupa karşılaşmasında yedek soyundu.



Siyah-Beyazlı ekibin yedek kulübesi şu isimlerden oluştu: Tolga - Vida, Necip, Tolgay, Quaresma, Babel, Love



TARAFTARDAN BÜYÜK İLGİ



Beşiktaş'ın Norveç ekibi Sarpsborg'u konuk ettiği karşılaşmaya siyah-beyazlı taraftarlarda büyük ilgi gösterdi. Beşiktaş taraftarı stadın büyük kısmını doldururken, az sayıda Sarpsborg tarafı da karşılaşmayı takip etti..

3 PUAN GENK'İN

Beşiktaş'ın grubundaki diğer maçta Genk, Malmö'yü 2-0 mağlup etti.