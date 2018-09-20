Kalitemizi gösterelim!
Kaptanlar, son idmanın ardından motivasyon konuşması yaptı. Sarpsborg zaferinin derbinin de kilidini açacağı belirtildi
Siyah-beyazlı takımın dün akşamki son antrenmanının ardından kaptanlar Oğuzhan, Tolga ve Necip motivasyon konuşması yaptılar. Avrupa'ya zaferle başlamanın ligdeki gidişat için de önemli olduğunun altını çizen tecrübeli oyuncular, F.Bahçe derbisine dikkat çektiler. Özellikle Negredo'nun ayrılmasından sonra forvette yaşanabilecek sıkıntı üzerine oluşturulan gündeme kulaklarını tıkamaları gerektiğini belirten Oğuzhan, "Bizim işimiz sahaya çıkıp gerekeni yapmak. Kimin oynayacağının önemi yok. Geçen sezon Şampiyonlar Ligi'nde büyük işler başardık. Bu sezon Avrupa Ligi'nde neden final olmasın" derken, sonrasında söz alan Quaresma da "Hafta sonu zorlu bir maça daha çıkacağız. Kadıköy'e kazanmak için gideceksek moralimiz yüksek olmalı. Bunun için de önce Sarpsborg'u yenmemiz gerek. Kalitemizi bir kez daha göstermemiz gerek" ifadelerini kullandı.
- 20.9.2018
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Dinamo Zagreb - Fenerbahçe maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? | UEFA Avrupa Ligi
Toplam 2
Yorum
AKIL HANGİ KANALDA OLDUĞU NERDE YAZIYOR?
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Beşiktaş, Şenol Güneş'le Avrupa'da skorer
Toplam 5
Yorum
eray çok korkak kadro kuruluyor derbi maçında göreceğiz eksiklikleri elinde love var larin ısrarı neden neden oyuncular küstürülüyor
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Beşiktaş, Şenol Güneş'le Avrupa'da skorer
Toplam 5
Yorum
umut medel iyi oyuncu ama hem ligi hem avrupayı nereye kadar kaldırsın takım atiba pektemek dorukhan güven ne zaman forma giyecek
Kalitemizi gösterelim! haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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