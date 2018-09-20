Kalitemizi gösterelim! – Fotomaç – 20 Eylül 2018
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    20 Eylül 2018, Perşembe
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    gösterelim!

    Kalitemizi gösterelim!

    Kaptanlar, son idmanın ardından motivasyon konuşması yaptı. zaferinin derbinin de kilidini açacağı belirtildi

    Siyah-beyazlı takımın dün akşamki son antrenmanının ardından kaptanlar , Tolga ve Necip motivasyon konuşması yaptılar. Avrupa'ya zaferle başlamanın ligdeki gidişat için de önemli olduğunun altını çizen tecrübeli oyuncular, F.Bahçe derbisine dikkat çektiler. Özellikle Negredo'nun ayrılmasından sonra forvette yaşanabilecek sıkıntı üzerine oluşturulan gündeme kulaklarını tıkamaları gerektiğini belirten Oğuzhan, "Bizim işimiz sahaya çıkıp gerekeni yapmak. Kimin oynayacağının önemi yok. Geçen sezon Şampiyonlar Ligi'nde büyük işler başardık. Bu sezon Avrupa Ligi'nde neden final olmasın" derken, sonrasında söz alan Quaresma da "Hafta sonu zorlu bir maça daha çıkacağız. 'e kazanmak için gideceksek moralimiz yüksek olmalı. Bunun için de önce 'u yenmemiz gerek. bir kez daha göstermemiz gerek" ifadelerini kullandı.

    1. 20.9.2018
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