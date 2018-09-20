Gökhan Töre 858 gün sonrası ilk 11'de! – Fotomaç – 20 Eylül 2018
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    20 Eylül 2018, Perşembe
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    858 gün sonrası ilk 11'de!

    Gökhan Töre 858 gün sonrası ilk 11'de!

    'ın milli yıldızı , ilk 11'e geri döndü.

    UEFA Avrupa Ligi I Grubu ilk maçında Norveç ekibi Sarpsborg'u konuk eden 'ta, ilk 11'de sahaya çıktı. Yıldız futbolcu tam 858 gün sonra Beşiktaş formasıyla ilk 11'de oynadı.

    Beşiktaş'ta Gökhan Töre 858 gün sonra ilk 11'de sahaya çıktı. Teknik Direktör Şenol Güneş'in Beşiktaş'ta görev aldığı ilk sezonun 33. Haftasında oynanan mücadelesinde ilk 11'de forma giyen Gökhan Töre, şampiyonlukla sonuçlanan sezonun ardından siyah-beyazlı ekibin eski teknik direktörü Slaven Bilic'in başında olduğu West Ham'a transfer olmuştu. İngiliz ekibinde yaşadığı sakatlığın ardından kiralık sözleşmesi sona eren ve Beşiktaş'a geri dönen Töre, tam 858 gün sonra Sarpsborg mücadelesiyle ilk 11'de sahaya çıktı.

    Gökhan, ilk 11 çıktığı son karşılaşmada bir asist yapmıştı (15 Mayıs 2016 vs Osmanlıspor).

    1. 20.9.2018 20:04
    2. Güncelleme: 20.9.2018 20:42
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