Beşiktaş'ın en büyük rakibi: Zemin! – Fotomaç – 20 Eylül 2018
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    20 Eylül 2018, Perşembe
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    'ın en büyük rakibi: Zemin!

    Beşiktaş'ın en büyük rakibi: Zemin!

    Dünyaca ünlü yıldız 'nın konserinde büyük zarar gören 'ın zemini bir türlü düzelmiyor

    'ın 'taki en büyük rakibi 'zemin' olmaya devam ediyor. UEFA Avrupa Ligi'nde oynanan Sarpsborg maçında da kötü zemin dikkatlerden kaçmadı.

    Sezon öncesi konserinin düzenlendiği stadın zemini, organizasyonda büyük hasar görmüştü.

    Beşiktaş'ın 'u 2-1 mağlup ettiği mücadelenin ardından da zeminle ilgili açıklamalarda bulunmuştu.

    Tolgay, "Bu zeminde her şey kolay değil. Son bölümde eski Beşiktaş'ı hatırlattık. İnşallah zemin düzelir ve biz de eski futbolumuzu oynarız" demişti.

    Beşiktaş 09.08.2018 tarihinde zeminin 2 hafta içerisinde eski haline geleceğiniz belirtmişti.

    1. 20.9.2018 20:52
    2. Güncelleme: 20.9.2018 21:27
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