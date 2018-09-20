Beşiktaş'ın en büyük rakibi: Zemin!
Dünyaca ünlü yıldız Shakira'nın konserinde büyük zarar gören Vodafone Park'ın zemini bir türlü düzelmiyor
Beşiktaş'ın Vodafone Park'taki en büyük rakibi 'zemin' olmaya devam ediyor. UEFA Avrupa Ligi'nde oynanan Sarpsborg maçında da kötü zemin dikkatlerden kaçmadı.
Sezon öncesi Shakira konserinin düzenlendiği stadın zemini, organizasyonda büyük hasar görmüştü.
Beşiktaş'ın Yeni Malatyaspor'u 2-1 mağlup ettiği mücadelenin ardından Tolgay Arslan da zeminle ilgili açıklamalarda bulunmuştu.
Tolgay, "Bu zeminde her şey kolay değil. Son bölümde eski Beşiktaş'ı hatırlattık. İnşallah zemin düzelir ve biz de eski futbolumuzu oynarız" demişti.
Beşiktaş 09.08.2018 tarihinde zeminin 2 hafta içerisinde eski haline geleceğiniz belirtmişti.
- 20.9.2018 20:52
- Güncelleme: 20.9.2018 21:27
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Toplam 6
Yorum
Sümeyye bein spor haber kanalı şifresiz veriyor.
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Öğreneceğiniz çok şey var!
Toplam 4
Yorum
lazoğlu10 olcayin çıkması hata yusufun kalması hata yusufun 2 hafta yedek kalıp akıllanması lazim. akbaş yedeklerde bile olamaz
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Eski Beşiktaşlı futbolcu Tosic'in acı günü
Toplam 1
Yorum
hüseyin topalkara allah rahmet eylesin degerli ailesine baş saglıgı dilerim
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