Beşiktaş'ın Vodafone Park'taki en büyük rakibi 'zemin' olmaya devam ediyor. UEFA Avrupa Ligi'nde oynanan Sarpsborg maçında da kötü zemin dikkatlerden kaçmadı.

Sezon öncesi Shakira konserinin düzenlendiği stadın zemini, organizasyonda büyük hasar görmüştü.

Beşiktaş'ın Yeni Malatyaspor'u 2-1 mağlup ettiği mücadelenin ardından Tolgay Arslan da zeminle ilgili açıklamalarda bulunmuştu.

Tolgay, "Bu zeminde her şey kolay değil. Son bölümde eski Beşiktaş'ı hatırlattık. İnşallah zemin düzelir ve biz de eski futbolumuzu oynarız" demişti.



Beşiktaş 09.08.2018 tarihinde zeminin 2 hafta içerisinde eski haline geleceğiniz belirtmişti.