Beşiktaş, UEFA Avrupa Ligi I Grubu'ndaki ilk hafta maçında Norveç ekibi Sarpsborg ile kozlarını paylaşacak. 4 ön elem turu geçerek gelen Sarpsborg ile 2 ön eleme geçerek gruplara kalmayı başaran temsilcimiz Beşiktaş'ın mücadelesinde büyük bir heyecana sahne olacak. Peki, Beşiktaş-Sarpsborg maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda yayınlanacak?

Beşiktaş-Sarpsborg maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

UEFA Avrupa Ligi I Grubu mücadelesinde Beşiktaş, Sarbsborg'u Vodafone Park'ta konuk edecek. Vodafone Park'ta oynanacak mücadele saat 19.55'te başlayacak. Karşılaşmada Macaristan Futbol Federasyonundan hakem Tamas Bognar görev alacak. Yayıncı kuruluş şu ana kadar belli olmadı.

Sezonun ilk resmi maçlarında Faroe Adaları temsilcisi B36 Torshavn'ı 2-0 ve 6-0'lık sonuçlarla yenerek eleyen siyah-beyazlılar, bir sonraki turda Avusturya ekibi LASK Linz'i 1-0 kazandığı müsabakanın rövanşında 2-1 yenilse de tur atlamayı başardı ve play-off turunda Sırbistan'ın Partizan takımıyla eşleşti. Beşiktaş, Sırp rakibiyle ilk maçta 1-1 berabere kalırken, rövanşı 3-0 kazanarak grup aşamasına yükseldi.

Gözler forvette olacak

Beşiktaş'ta yarın oynanacak karşılaşmada gözler forvet bölgesinde görev yapacak futbolcuda olacak.

İspanyol forvet Alvaro Negredo'nun Birleşik Arap Emirlikleri ekibi El Nasr'a transferinin ardından siyah-beyazlı takımda hangi oyuncunun forvet hattında forma giyeceği merak konusu oldu.

Beşiktaş'ın UEFA'ya bildirdiği kadrosunda Vagner Love, Cyle Larin ve Mustafa Pektemek bulunuyor. Zaman zaman Ryan Babel'i de ileri uçta görevlendiren teknik direktör Şenol Güneş'in elindeki isimlerden hangisine forvet olarak görev vereceği yapılacak son taktik idmanın ardından netleşecek.

Sarpsborg, Avrupa'ya hızlı başladı

Norveç Ligi ekiplerinden Sarpsborg, UEFA Avrupa Ligi gruplarına 4 ön eleme turu geçerek geldi.

Oynadığı 8 karşılaşmada 5 galibiyet, 2 yenilgi ve 1 beraberlik alan Sarpsborg, sırasıyla İzlanda'nın IBV, İsviçre'nin Saint Gallen, Hırvatistan'ın Rijeka ve İsrail'in Maccabi Tel Aviv takımlarını saf dışı bırakarak UEFA Avrupa Ligi gruplarında mücadele etmeye hak kazandı.

Beşiktaş evinde kolay kaybetmiyor

UEFA Avrupa Ligi I Grubu ilk hafta müsabakasında yarın Vodafone Park'ta Norveç temsilcisi Sarpsborg ile karşılaşacak Beşiktaş, iç sahadaki son Avrupa maçlarında rakiplerine kolay geçit vermiyor.

Siyah-beyazlı ekip, Avrupa kupalarındaki son 17 iç saha karşılaşmasında sadece 2 kez mağlup oldu. 2014-2015 sezonunda UEFA Avrupa Ligi son 16 turunda Belçika'nın Club Brugge takımına Atatürk Olimpiyat Stadı'nda 3-1 mağlup olan Beşiktaş, geçen sezon ise UEFA Şampiyonlar Ligi son 16 turunda Almanya temsilcisi Bayern Münih ile Vodafone Park'ta yaptığı karşılaşmayı aynı skorla kaybetti.

Beşiktaş, Avrupa kupalarında evinde yaptığı son 17 karşılaşmanın 8'ini ise kazandı. Siyah-beyazlı ekip, söz konusu maçların 7'sini de beraberlikle tamamladı.

Siyah-beyazlılar, evindeki son 3 iç saha karşılaşmasında da rakiplerine üstünlük kurdu.

Beşiktaş evinde 106. maçını oynayacak

Siyah-beyazlılar, Avrupa kupalarında 106. iç saha maçını yarın yapacak.

Avrupa kupalarında rakiplerini 105 kez konuk eden Beşiktaş, bu müsabakalarda 55 galibiyet aldı. İç sahada rakipleriyle 25 kez berabere kalan siyah-beyazlı takım, 25 maçtan da yenik ayrıldı.

Evindeki maçlarda rakiplerine 161 gol atan Beşiktaş, kalesinde ise 103 gol gördü.