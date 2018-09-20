Babel, Pepe’yi yakaladı – Fotomaç – 20 Eylül 2018
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    20 Eylül 2018, Perşembe
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    , ’yi yakaladı

    Babel, Pepe’yi yakaladı

    I Grubu ilk maçında Sarpsborg’u 3-1 yenen , karşılaşmanın 51. dakikasında ’in golüyle öne geçti. Bu sezon 5. golüne imza atan futbolcu, ’yle birlikte takımın en golcü ismi oldu.

    'ta forvet oyuncuları suskun kalırken gollerini atmaya devam ediyor. I Grubu ilk maçında Sarpsborg'u konuk eden siyah-beyazlılarda mücadeleye ikinci yarıda dahil olan futbolcu 51. dakikada sahneye çıktı ve takımını öne geçiren isim oldu. LASK Linz ile oynanan ilk maçta takımının tek golünü atan ve 1-0'lık galibiyetin mimarı olan Babel, Avrupa Ligi'ndeki gol sayısını 2'ye çıkarırken ligde de 3 kez fileleri sarstı ve 5 gole ulaşarak 'yle birlikte takımın en golcü ismi oldu. Babel, ligde oynanan Akhisarspor, ve karşılaşmalarında gol sevinci yaşamıştı.
    1. 20.9.2018 21:53
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