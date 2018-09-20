UEFA Avrupa Ligi I Grubu ilk maçında Sarpsborg’u 3-1 yenen Beşiktaş, karşılaşmanın 51. dakikasında Babel’in golüyle öne geçti. Bu sezon 5. golüne imza atan Hollandalı futbolcu, Pepe’yle birlikte takımın en golcü ismi oldu.
- 20.9.2018 21:53
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Dinamo Zagreb - Fenerbahçe maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? | UEFA Avrupa Ligi
Toplam 6
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Sümeyye bein spor haber kanalı şifresiz veriyor.
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Öğreneceğiniz çok şey var!
Toplam 4
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lazoğlu10 olcayin çıkması hata yusufun kalması hata yusufun 2 hafta yedek kalıp akıllanması lazim. akbaş yedeklerde bile olamaz
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Eski Beşiktaşlı futbolcu Tosic'in acı günü
Toplam 1
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hüseyin topalkara allah rahmet eylesin degerli ailesine baş saglıgı dilerim
Babel, Pepe’yi yakaladı haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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