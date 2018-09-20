Avrupa golcüsü Lens!
Beşiktaş'ın Hollandalı yıldızı Lens, Avrupa'da durdurulamıyor
Beşiktaş'ın Sarpsborg ile oynadığı UEFA Avrupa Ligi maçında, siyah-beyazlıların 3. golünü atan Lens Avrupa'da takımına gol katkısı vermeye devam ediyor.
Süper Lig'de geride kalan 5 haftada 3 maçta forma şansı bulabilen Hollandalı, yalnızca 1 asist yapabilmişti. Lens Avrupa'da ise 5. maçında 2. golünü atmış oldu. Hollandalı aynı zamanda bu maçlarda 3 de asist yaptı.
- 20.9.2018 21:44
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Dinamo Zagreb - Fenerbahçe maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? | UEFA Avrupa Ligi
Toplam 6
Yorum
Sümeyye bein spor haber kanalı şifresiz veriyor.
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Öğreneceğiniz çok şey var!
Toplam 4
Yorum
lazoğlu10 olcayin çıkması hata yusufun kalması hata yusufun 2 hafta yedek kalıp akıllanması lazim. akbaş yedeklerde bile olamaz
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Eski Beşiktaşlı futbolcu Tosic'in acı günü
Toplam 1
Yorum
hüseyin topalkara allah rahmet eylesin degerli ailesine baş saglıgı dilerim
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