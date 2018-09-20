Avrupa golcüsü Lens! – Fotomaç – 20 Eylül 2018
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    20 Eylül 2018, Perşembe
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    Avrupa golcüsü Lens!

    Avrupa golcüsü Lens!

    'ın yıldızı Lens, Avrupa'da durdurulamıyor

    'ın Sarpsborg ile oynadığı Avrupa Ligi maçında, siyah-beyazlıların 3. golünü atan 'da takımına gol katkısı vermeye devam ediyor.

    'de geride kalan 5 haftada 3 maçta forma şansı bulabilen , yalnızca 1 asist yapabilmişti. Lens Avrupa'da ise 5. maçında 2. golünü atmış oldu. Hollandalı aynı zamanda bu maçlarda 3 de asist yaptı.

    1. 20.9.2018 21:44
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