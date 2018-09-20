Avrupa golcüsü Lens!

Beşiktaş'ın Sarpsborg ile oynadığı UEFA Avrupa Ligi maçında, siyah-beyazlıların 3. golünü atan Lens Avrupa'da takımına gol katkısı vermeye devam ediyor.

Süper Lig'de geride kalan 5 haftada 3 maçta forma şansı bulabilen Hollandalı, yalnızca 1 asist yapabilmişti. Lens Avrupa'da ise 5. maçında 2. golünü atmış oldu. Hollandalı aynı zamanda bu maçlarda 3 de asist yaptı.