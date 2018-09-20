Adriano yarınki maçta olmayabilir
Norveç ekibini konuk edecek olan siyah-beyazlılarda son antrenmana, dizinde ağrıları olan Adriano katılmadı.
Norveç ekibini konuk edecek olan siyah-beyazlılarda son antrenmana, dizinde ağrıları olan Adriano katılmadı. Daha önceden de yaşadığı sakatlık nedeniyle son maçlarda ilk 11'de yer almayan Brezilyalı futbolcunun durumu hakkında kesin açıklama yapılmadı. Bugün yeniden sağlık heyeti tarafından kontrol edilecek olan Adriano'nun Sarpsborg karşılaşmasında oynayıp oynamayacağı karşılaşmanın başlayacağı saatte belli olacak.
- 19.9.2018 18:14
- Güncelleme: 20.9.2018 01:55
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Dinamo Zagreb - Fenerbahçe maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? | UEFA Avrupa Ligi
Toplam 2
Yorum
AKIL HANGİ KANALDA OLDUĞU NERDE YAZIYOR?
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Beşiktaş, Şenol Güneş'le Avrupa'da skorer
Toplam 5
Yorum
eray çok korkak kadro kuruluyor derbi maçında göreceğiz eksiklikleri elinde love var larin ısrarı neden neden oyuncular küstürülüyor
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Beşiktaş, Şenol Güneş'le Avrupa'da skorer
Toplam 5
Yorum
umut medel iyi oyuncu ama hem ligi hem avrupayı nereye kadar kaldırsın takım atiba pektemek dorukhan güven ne zaman forma giyecek
Adriano yarınki maçta olmayabilir haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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