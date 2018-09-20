Norveç ekibini konuk edecek olan siyah-beyazlılarda son antrenmana, dizinde ağrıları olan Adriano katılmadı. Daha önceden de yaşadığı sakatlık nedeniyle son maçlarda ilk 11'de yer almayan Brezilyalı futbolcunun durumu hakkında kesin açıklama yapılmadı. Bugün yeniden sağlık heyeti tarafından kontrol edilecek olan Adriano'nun Sarpsborg karşılaşmasında oynayıp oynamayacağı karşılaşmanın başlayacağı saatte belli olacak.