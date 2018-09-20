Adriano yarınki maçta olmayabilir – Fotomaç – 20 Eylül 2018
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    20 Eylül 2018, Perşembe
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    yarınki maçta olmayabilir

    Adriano yarınki maçta olmayabilir

    Norveç ekibini konuk edecek olan siyah-beyazlılarda son antrenmana, dizinde ağrıları olan katılmadı.

    Norveç ekibini konuk edecek olan siyah-beyazlılarda son antrenmana, dizinde ağrıları olan katılmadı. Daha önceden de yaşadığı sakatlık nedeniyle son maçlarda ilk 11'de yer almayan Brezilyalı futbolcunun durumu hakkında kesin açıklama yapılmadı. Bugün yeniden sağlık heyeti tarafından kontrol edilecek olan Adriano'nun Sarpsborg karşılaşmasında oynayıp oynamayacağı karşılaşmanın başlayacağı saatte belli olacak.

    1. 19.9.2018 18:14
    2. Güncelleme: 20.9.2018 01:55
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