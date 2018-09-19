Sarpsborg, Vodafone Park’ta son idmanını yaptı – Fotomaç – 19 Eylül 2018
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    20 Eylül 2018, Perşembe
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    , ’ta son idmanını yaptı

    Sarpsborg, Vodafone Park’ta son idmanını yaptı

    I Grubu ilk haftasında ile mücadele edecek ekibi son hazırlıklarını yaptı.

    I Grubu ilk haftasında ile mücadele edecek ekibi son hazırlıklarını yaptı.

    UEFA Avrupa Ligi I Grubu ilk haftasında Norveç ekibi Sarpsborg, deplasmanda yarın 19.55'de Beşiktaş ile mücadele edecek. Bu maç öncesinde Sarpsborg son idmanını karşılaşmanın oynanacağı 'ta yaptı. Geir Bakke yönetiminde basına açık gerçekleşen antrenman ısınma hareketleri ile başladı. Daha sonra 5'e 2 top kapma çalışması yapıldı.
    1. 19.9.2018 21:24
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