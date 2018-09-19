Sarpsborg, Vodafone Park’ta son idmanını yaptı
UEFA Avrupa Ligi I Grubu ilk haftasında Beşiktaş ile mücadele edecek Norveç ekibi Sarpsborg son hazırlıklarını yaptı.
UEFA Avrupa Ligi I Grubu ilk haftasında Norveç ekibi Sarpsborg, deplasmanda yarın 19.55'de Beşiktaş ile mücadele edecek. Bu maç öncesinde Sarpsborg son idmanını karşılaşmanın oynanacağı Vodafone Park'ta yaptı. Teknik Direktör Geir Bakke yönetiminde basına açık gerçekleşen antrenman ısınma hareketleri ile başladı. Daha sonra 5'e 2 top kapma çalışması yapıldı.
- 19.9.2018 21:24
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Dinamo Zagreb - Fenerbahçe maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? | UEFA Avrupa Ligi
Toplam 2
Yorum
AKIL HANGİ KANALDA OLDUĞU NERDE YAZIYOR?
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Beşiktaş, Şenol Güneş'le Avrupa'da skorer
Toplam 5
Yorum
eray çok korkak kadro kuruluyor derbi maçında göreceğiz eksiklikleri elinde love var larin ısrarı neden neden oyuncular küstürülüyor
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Beşiktaş, Şenol Güneş'le Avrupa'da skorer
Toplam 5
Yorum
umut medel iyi oyuncu ama hem ligi hem avrupayı nereye kadar kaldırsın takım atiba pektemek dorukhan güven ne zaman forma giyecek
Sarpsborg, Vodafone Park’ta son idmanını yaptı haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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