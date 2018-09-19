Beşiktaş Başkanı Fikret Orman, 1903 Karakartallar Derneği Başkanı Cengiz Sarıkaya ile Kerkük Beşiktaşlı Taraftarlar Sorumlusu Cengiz Bayatlı'yı makamında ağırladı. Sarıkaya ve Bayatlı, Başkan Orman'ı Vodafone Park'taki makamında ziyaret etti. Fikret Orman, Kerkük'te bulunan Musalla, Türkmen ve Kale Spor'un bünyelerinde yer alan siyah-beyazlı futbol okullarının yenilenen sözleşmelerini imzaladı. Bayatlı, Iraklı ressam Halid Kerküklü'nün yaptığı "Fikret Orman" portresini Başkana takdim etti.