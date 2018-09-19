Kerkük’teki futbol okullarıyla devam – Fotomaç – 19 Eylül 2018
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    19 Eylül 2018, Çarşamba
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    Kerkük’teki okullarıyla devam

    Kerkük’teki <a href="/index/futbol?id=430973cb-2af0-47ed-96d4-924a356eb74b" class="" rel="tag">futbol</a> okullarıyla devam

    Beşiktaş Başkanı , 1903 Karakartallar Derneği Başkanı ile Kerkük Beşiktaşlı Taraftarlar Sorumlusu Cengiz Bayatlı'yı makamında ağırladı.

    Beşiktaş Başkanı , 1903 Karakartallar Derneği Başkanı ile Kerkük Beşiktaşlı Taraftarlar Sorumlusu Cengiz Bayatlı'yı makamında ağırladı. Sarıkaya ve Bayatlı, Başkan Orman'ı Vodafone Park'taki makamında ziyaret etti. , Kerkük'te bulunan Musalla, Türkmen ve Kale Spor'un bünyelerinde yer alan siyah-beyazlı okullarının yenilenen sözleşmelerini imzaladı. Bayatlı, Iraklı ressam Halid Kerküklü'nün yaptığı "" portresini Başkana takdim etti.

    1. 19.9.2018
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