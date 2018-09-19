Kerkük’teki futbol okullarıyla devam
Beşiktaş Başkanı Fikret Orman, 1903 Karakartallar Derneği Başkanı Cengiz Sarıkaya ile Kerkük Beşiktaşlı Taraftarlar Sorumlusu Cengiz Bayatlı'yı makamında ağırladı.
Beşiktaş Başkanı Fikret Orman, 1903 Karakartallar Derneği Başkanı Cengiz Sarıkaya ile Kerkük Beşiktaşlı Taraftarlar Sorumlusu Cengiz Bayatlı'yı makamında ağırladı. Sarıkaya ve Bayatlı, Başkan Orman'ı Vodafone Park'taki makamında ziyaret etti. Fikret Orman, Kerkük'te bulunan Musalla, Türkmen ve Kale Spor'un bünyelerinde yer alan siyah-beyazlı futbol okullarının yenilenen sözleşmelerini imzaladı. Bayatlı, Iraklı ressam Halid Kerküklü'nün yaptığı "Fikret Orman" portresini Başkana takdim etti.
- 19.9.2018
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Trabzonspor Teknik Direktörü Ünal Karaman: "Bunun hiçbir mazereti yok"
Toplam 6
Yorum
aga Mustafa Akbaşı defansta tutarsan olacağı bu, Ünal Hoca hiçmi maçta defansta görevli futbolculara bakmıyorsun, Yazık....
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Fırtına çok kısa sürdü!
Toplam 17
Yorum
aga Bu takım Mustafalardan çok çekti ve çekiyor, Mustafa Yumludan zor kurtulduk, Şimdi ise Mustafa Akbaş, vay be Ünal hoca,,,,,,
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Trabzonspor Teknik Direktörü Ünal Karaman: "Bunun hiçbir mazereti yok"
Toplam 6
Yorum
ali çıkıp sen oynasaydın hep aynı terane bırakın bu işleri adamlar gs den 6 yediler utanın biraz yazık bize sizi destekliyoruz hasta ettiniz biz
Kerkük’teki futbol okullarıyla devam haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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