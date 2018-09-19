Beşiktaş Şenol Güneş'le Avrupa'da skorer
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    20 Eylül 2018, Perşembe
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    , 'le Avrupa'da skorer

    Beşiktaş, Şenol Güneş'le Avrupa'da skorer

    I Grubu ilk maçında yarın Norveç ekibi Sarpsborg ile evinde karşı karşıya gelecek , teknik direktör yönetiminde Avrupa kupalarında gol bulmakta zorlanmıyor.

    Siyah-beyazlı ekip, 2015-2016 sezonundan beri görevde bulunan Güneş yönetiminde Avrupa kupalarında şu ana dek 32 karşılaşmaya çıktı, bunların sadece 2'sinde gol atamadı, diğer 30 maçta ise fileleri havalandırmayı başardı.

    , döneminde sadece Şampiyonlar Ligi'ndeki ve maçlarında gol atamadı. 2016-2017 sezonunda grup mücadelesinde deplasmanda Dinamo Kiev'e 6-0 yenilen siyah-beyazlılar, geçen sezon ise son 16 turunda Bayern Münih'e dış sahada 5-0 mağlup oldu.

    Siyah-beyazlı oyuncular, Avrupa'daki son 7 karşılaşmada gol sevinci yaşadı.

    Güneş yönetiminde gol ortalaması 1,7
    Beşiktaş, Güneş'in teknik direktörlüğünde 32 Avrupa mücadelesinde toplam 55 gol kaydetti.

    Siyah-beyazlılar böylece 1,7 gol ortalaması yakaladı.

    Beşiktaş, söz konusu dönemde Avrupa kupalarındaki maçlarda kalesinde ise 43 gol gördü.

    En farklı galibiyeti de Güneş ile aldı
    Siyah-beyazlı ekip, Avrupa kupalarındaki en farklı galibiyeti de Şenol Güneş yönetiminde elde etti.

    UEFA 2. ön eleme turunda bu sezon Faroe Adaları temsilcisi B36 Torshavn'ı Vodafone Park'ta 6-0 mağlup eden Beşiktaş, Avrupa'daki en farklı skorlu galibiyetine imza atmayı başardı.

    Siyah-beyazlılar, bu kulvarda daha önce en farklı skorlu galibiyetini 2002-2003 sezonunda UEFA Kupası 1. tur rövanş maçında temsilcisi Saraybosna'yı deplasmanda 5-0 yenerek almıştı.

    Güneş yönetiminde 33. maça çıkacak
    Beşiktaş, teknik direktör Şenol Güneş yönetiminde Avrupa'da 33. karşılaşmasını yarın yapacak.

    Siyah-beyazlı takımın başında Avrupa kupalarında en çok maça çıkan teknik direktör durumunda bulunan Güneş, Sarpsborg mücadelesiyle bu rekorunu 33 müsabakaya yükseltecek.

    Beşiktaş, Güneş yönetiminde oynadığı 32 karşılaşmada 15 galibiyet, 11 beraberlik ve 6 yenilgi aldı.

    1. 19.9.2018 11:51
    2. Güncelleme: 19.9.2018 13:13
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