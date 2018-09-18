Tatlı başlayalım! – Fotomaç – 18 Eylül 2018
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    19 Eylül 2018, Çarşamba
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    başlayalım!

    Tatlı başlayalım!
    BAŞKAN Orman, yöneticiler ve divan kurulu başkanı Tevfik Yamantürk, üstünde BJK logosunun yer aldığı pastayı kesti. Kısa bir açıklamada bulunan siyahbeyazlı kulübün başkanı , "Bizim mazbata töreninde aslında pasta töreni yok. Ama kızım göndermiş bana. Hep beraber yiyelim, başlangıç oldu" dedi.
    1. 18.9.2018
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