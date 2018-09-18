Pepe uçuruyor – Fotomaç – 18 Eylül 2018
CANLI SKOR
  • FUTBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. İngiltere
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Şamp. Ligi
    9. Avrupa Ligi
  • BASKETBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. ABD
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Yunanistan
    9. Euroleague
HEPSİ
    19 Eylül 2018, Çarşamba
    CANLI ENGLISH

    uçuruyor

    <a href="/index/pepe?id=d277a349-4304-4a6b-a7b2-547ec054a6b4" class="" rel="tag">Pepe</a> uçuruyor

    Portekizli yıldız, 'ın son 4 maçta attığı 8 golün yarısına imza attı

    BEŞİKTAŞ'TA son maçlarda attığı gollerle dikkati çeken Portekizli savunma oyuncusu , siyah-beyazlı formayla kulüp kariyerinde daha sık fileleri havalandırmayı başardı. Portekizli oyuncu, 'ın son 4 resmi maçta kaydettiği gollerin yarısına da imza atmayı başardı.

    Siyah-beyazlı ekip bu süreçte 'de , ve Yeni , Avrupa Ligi ön eleme turunda da Partizan ile yaptığı maçlarda 8 kez fileleri havalandırdı. , bu gollerin 4'üne imza atarak hücumda takımına %50 oranında katkı sağladı.

    Öte yandan Pepe, siyah-beyazlı formayla 7 golünü de Vodafone Park'ta kaydetti. Pepe, 'ta hücumda daha sık katkı sağladı. Siyah-beyazlı takıma 2017- 2018 sezonunda transfer olan Pepe; Spor Toto , Şampiyonlar Ligi, UEFA Avrupa Ligi, ve olmak üzere 44 resmi karşılaşmada şans buldu. Beşiktaş'taki 2 sezonunda fileleri 7 kez havalandıran Pepe, böylece 6,2 maçta bir olmak üzere eskisinden daha sık gol sevinci yaşadı.

    35 yaşındaki Pepe, 'de 334 maçta 15 gol atarken; toplam 22,2 maçta bir gol sevinci yaşadı.

    1. 18.9.2018
    Etiketler:
    YORUMLAR yorum yapıldı
    haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    uçuruyor haberine yapılan yorumlar ( yorum)

    habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

    FOTOMAÇ GÜNDEM
    Sitene Ekle
    BİZE ULAŞIN