Pepe uçuruyor
Portekizli yıldız, Kartal'ın son 4 maçta attığı 8 golün yarısına imza attı
BEŞİKTAŞ'TA son maçlarda attığı gollerle dikkati çeken Portekizli savunma oyuncusu Pepe, siyah-beyazlı formayla kulüp kariyerinde daha sık fileleri havalandırmayı başardı. Portekizli oyuncu, Beşiktaş'ın son 4 resmi maçta kaydettiği gollerin yarısına da imza atmayı başardı.
Siyah-beyazlı ekip bu süreçte Süper Lig'de Antalya, Bursa ve Yeni Malatya, UEFA Avrupa Ligi ön eleme turunda da Partizan ile yaptığı maçlarda 8 kez fileleri havalandırdı. Pepe, bu gollerin 4'üne imza atarak hücumda takımına %50 oranında katkı sağladı.
Öte yandan Pepe, siyah-beyazlı formayla 7 golünü de Vodafone Park'ta kaydetti. Pepe, Beşiktaş'ta hücumda daha sık katkı sağladı. Siyah-beyazlı takıma 2017- 2018 sezonunda transfer olan Pepe; Spor Toto Süper Lig, UEFA Şampiyonlar Ligi, UEFA Avrupa Ligi, Türkiye Kupası ve Süper Kupa olmak üzere 44 resmi karşılaşmada şans buldu. Beşiktaş'taki 2 sezonunda fileleri 7 kez havalandıran Pepe, böylece 6,2 maçta bir olmak üzere eskisinden daha sık gol sevinci yaşadı.
35 yaşındaki Pepe, Real Madrid'de 334 maçta 15 gol atarken; toplam 22,2 maçta bir gol sevinci yaşadı.
- 18.9.2018
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Trabzonspor Teknik Direktörü Ünal Karaman: "Bunun hiçbir mazereti yok"
Toplam 6
Yorum
aga Mustafa Akbaşı defansta tutarsan olacağı bu, Ünal Hoca hiçmi maçta defansta görevli futbolculara bakmıyorsun, Yazık....
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Fırtına çok kısa sürdü!
Toplam 17
Yorum
aga Bu takım Mustafalardan çok çekti ve çekiyor, Mustafa Yumludan zor kurtulduk, Şimdi ise Mustafa Akbaş, vay be Ünal hoca,,,,,,
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Trabzonspor Teknik Direktörü Ünal Karaman: "Bunun hiçbir mazereti yok"
Toplam 6
Yorum
ali çıkıp sen oynasaydın hep aynı terane bırakın bu işleri adamlar gs den 6 yediler utanın biraz yazık bize sizi destekliyoruz hasta ettiniz biz
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