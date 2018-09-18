BEŞİKTAŞ'TA son maçlarda attığı gollerle dikkati çeken Portekizli savunma oyuncusu Pepe, siyah-beyazlı formayla kulüp kariyerinde daha sık fileleri havalandırmayı başardı. Portekizli oyuncu, Beşiktaş'ın son 4 resmi maçta kaydettiği gollerin yarısına da imza atmayı başardı.

Siyah-beyazlı ekip bu süreçte Süper Lig'de Antalya, Bursa ve Yeni Malatya, UEFA Avrupa Ligi ön eleme turunda da Partizan ile yaptığı maçlarda 8 kez fileleri havalandırdı. Pepe, bu gollerin 4'üne imza atarak hücumda takımına %50 oranında katkı sağladı.

Öte yandan Pepe, siyah-beyazlı formayla 7 golünü de Vodafone Park'ta kaydetti. Pepe, Beşiktaş'ta hücumda daha sık katkı sağladı. Siyah-beyazlı takıma 2017- 2018 sezonunda transfer olan Pepe; Spor Toto Süper Lig, UEFA Şampiyonlar Ligi, UEFA Avrupa Ligi, Türkiye Kupası ve Süper Kupa olmak üzere 44 resmi karşılaşmada şans buldu. Beşiktaş'taki 2 sezonunda fileleri 7 kez havalandıran Pepe, böylece 6,2 maçta bir olmak üzere eskisinden daha sık gol sevinci yaşadı.

35 yaşındaki Pepe, Real Madrid'de 334 maçta 15 gol atarken; toplam 22,2 maçta bir gol sevinci yaşadı.