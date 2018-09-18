Negredo resmen Al Nasr'da!
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    19 Eylül 2018, Çarşamba
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    resmen Al Nasr'da!

    <a href="/index/negredo?id=f03fa9dd-53e5-42c7-8d20-ac57a42fb647" class="" rel="tag">Negredo</a> resmen Al Nasr'da!

    Alvaro , Al Nasr ile iki senelik sözleşme imzaladı.

    Beşiktaş'ın 33 yaşındaki İspanyol eski golcüsü Alvaro , Birleşik Arap Emirlikleri temsilcisi Al Nasr ile iki senelik kontrat imzaladı.

    1. 18.9.2018 16:57
    2. Güncelleme: 18.9.2018 17:35
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