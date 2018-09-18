Medel’siz olmuyor – Fotomaç – 18 Eylül 2018
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    19 Eylül 2018, Çarşamba
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    ’siz olmuyor

    <a href="/index/medel?id=1de67aec-c4a2-4434-804d-708cd629d90a" class="" rel="tag">Medel</a>’siz olmuyor
    GARY 'in için ne kadar önemli olduğu maçında gördüğü kırmızı kartla ortaya çıktı. Siyah-beyazlı takım ilk yarıda orta sahada topa %67.4 oranında sahip olurken, bu oran ikinci devrede %37.5'a kadar geriledi. Malatyaspor'un ilk yarıda sadece 8.56 dakika olan topla oynama süresi ikinci yarıda 13.55 dakikaya çıktı.
    1. 18.9.2018
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