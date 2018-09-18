Lens boşa çıkardı – Fotomaç – 18 Eylül 2018
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    19 Eylül 2018, Çarşamba
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    Lens boşa çıkardı

    Lens boşa çıkardı
    JEREMAİN Lens bir kez daha şansını değerlendiremedi. Hollandalı, maçında 45 dakikada 19 kez topla buluşurken, 'ın forma giyen 14 oyuncusu içinde birinci bölgede topla oynamayan tek ismi oldu. Lens'in yerine oyuna giren ve golünü atan Babel 22 kez topla buluşmasının 6'sını 1'inci bölgede yaptı.
    1. 18.9.2018
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