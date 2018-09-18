Gary Medel için TFF'ye iptal başvurusu
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    19 Eylül 2018, Çarşamba
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    Gary için iptal başvurusu

    Gary <a href="/index/medel?id=1de67aec-c4a2-4434-804d-708cd629d90a" class="" rel="tag">Medel</a> için iptal başvurusu

    , derbisinde forma giyemeyecek olan için 'ye iptal başvurusu yaptı.

    , Yeni maçında kırmızı kart gören ve derbisinde forma giyemeyecek olan için 'ye iptal başvurusu yaptı. bugün ya da Perşembe günü konuyu karara bağlayacak. Ancak hakemin yanlış oyuncuya kırmızı kart göstermesi dışında kararların değişme ihtimali yok.

    1. 18.9.2018 09:46
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