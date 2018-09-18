Gary Medel için iptal başvurusu
Beşiktaş, Fenerbahçe derbisinde forma giyemeyecek olan Medel için TFF'ye iptal başvurusu yaptı.
Beşiktaş, Yeni Malatya maçında kırmızı kart gören ve Fenerbahçe derbisinde forma giyemeyecek olan Medel için TFF'ye iptal başvurusu yaptı. PFDK bugün ya da Perşembe günü konuyu karara bağlayacak. Ancak hakemin yanlış oyuncuya kırmızı kart göstermesi dışında kararların değişme ihtimali yok.
- 18.9.2018 09:46
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Trabzonspor Teknik Direktörü Ünal Karaman: "Bunun hiçbir mazereti yok"
Toplam 6
Yorum
aga Mustafa Akbaşı defansta tutarsan olacağı bu, Ünal Hoca hiçmi maçta defansta görevli futbolculara bakmıyorsun, Yazık....
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Fırtına çok kısa sürdü!
Toplam 17
Yorum
aga Bu takım Mustafalardan çok çekti ve çekiyor, Mustafa Yumludan zor kurtulduk, Şimdi ise Mustafa Akbaş, vay be Ünal hoca,,,,,,
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Trabzonspor Teknik Direktörü Ünal Karaman: "Bunun hiçbir mazereti yok"
Toplam 6
Yorum
ali çıkıp sen oynasaydın hep aynı terane bırakın bu işleri adamlar gs den 6 yediler utanın biraz yazık bize sizi destekliyoruz hasta ettiniz biz
Gary Medel için iptal başvurusu haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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