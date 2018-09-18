Beşiktaş, Yeni Malatya maçında kırmızı kart gören ve Fenerbahçe derbisinde forma giyemeyecek olan Medel için TFF'ye iptal başvurusu yaptı. PFDK bugün ya da Perşembe günü konuyu karara bağlayacak. Ancak hakemin yanlış oyuncuya kırmızı kart göstermesi dışında kararların değişme ihtimali yok.