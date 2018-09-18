Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklamaya göre Cengiz Sarıkaya ve Cengiz Bayatlı, Başkan Orman'ı Vodafone Park'taki makamında ziyaret etti.

Fikret Orman, Kerkük'te bulunan Musalla, Türkmen ve Kale Spor'un bünyelerinde yer alan siyah-beyazlı futbol okullarının yenilenen sözleşmelerini imzaladı.

Cengiz Bayatlı, ziyaretin sonunda, Iraklı ressam Halid Kerküklü'nün yaptığı "Fikret Orman" portresini, Başkan Orman'a takdim etti.