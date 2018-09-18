Başkan Orman, Kerkük'teki futbol okullarının sözleşmelerini imzaladı – Fotomaç – 18 Eylül 2018
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    19 Eylül 2018, Çarşamba
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    Başkan Orman, 'teki okullarının sözleşmelerini imzaladı

    Başkan Orman, <a href="/index/kerkuk?id=dacee181-dc53-49b5-9623-26cf5e7a2965" class="" rel="tag">Kerkük</a>'teki <a href="/index/futbol?id=430973cb-2af0-47ed-96d4-924a356eb74b" class="" rel="tag">futbol</a> okullarının sözleşmelerini imzaladı

    Beşiktaş Kulübü Başkanı , 1903 Karakartallar Derneği Başkanı ile Beşiktaşlı Taraftarlar Sorumlusu 'yı makamında ağırladı.

    Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklamaya göre ve , Başkan Orman'ı Vodafone Park'taki makamında ziyaret etti.

    , 'te bulunan Musalla, Türkmen ve Kale Spor'un bünyelerinde yer alan siyah-beyazlı okullarının yenilenen sözleşmelerini imzaladı.

    , ziyaretin sonunda, Iraklı ressam Halid Kerküklü'nün yaptığı "" portresini, Başkan Orman'a takdim etti.

    1. 18.9.2018 19:23
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