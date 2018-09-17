Pepe, Sergio Ramos'u geride bıraktı! – Fotomaç – 17 Eylül 2018
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    19 Eylül 2018, Çarşamba
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    , 'u geride bıraktı!

    Pepe, Sergio Ramos'u geride bıraktı!

    Bu sezon 5 gol atan ’ın stoperi , ’li ’u solladı. Yeni maçında 16 ikili mücadele kazanıp rekorunu kırdı

    Siyah-beyazlı ekibin tecrübeli savunmacısı adeta yıllara meydan okuyor. 35 yaşına gelmesine rağmen çevikliğinden bir şey kaybetmeyen Portekizli yıldız, savunmadaki mesaisine ek olarak hücumda da gol şov yapıyor. Pepe, bu sezon forma giydiği 9 maçta fileleri tam 5 kez sarstı. Lig'de Akhisar ve 'dan sonra Y.'yı da avladı.

    Avrupa'da da Partizan ağlarına 2 gol bırakmıştı. Linz maçında 'nun attığı golle tur gelirken, asisti yapan isim de Pepe'den başkası değildi. Pepe, attığı bu gollerle Avrupa'nın en skorer savunma oyuncusu durumunda. 5 gollü Pepe'yi 3 kez fileleri sarsan 'den eski takım arkadaşı takip ediyor. Portekizli stoper hücumda ekstra katkı verirken ustası olduğu savunma yönüyle de dikkat çekiyor. 35 yaşındaki dünyaca ünlü yıldız karşılaşmasında tam 16 ikili mücadele kazandı. Bu da forması giydiğinden beri ulaştığı en yüksek rakam oldu. Tam bir profesyonel olan Pepe formuyla parlıyor.

    1. 17.9.2018
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