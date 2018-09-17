Pepe, Sergio Ramos'u geride bıraktı!
Bu sezon 5 gol atan Beşiktaş’ın stoperi Pepe, Real Madrid’li Sergio Ramos’u solladı. Yeni Malatya maçında 16 ikili mücadele kazanıp rekorunu kırdı
Siyah-beyazlı ekibin tecrübeli savunmacısı Pepe adeta yıllara meydan okuyor. 35 yaşına gelmesine rağmen çevikliğinden bir şey kaybetmeyen Portekizli yıldız, savunmadaki mesaisine ek olarak hücumda da gol şov yapıyor. Pepe, bu sezon forma giydiği 9 maçta fileleri tam 5 kez sarstı. Lig'de Akhisar ve Antalya'dan sonra Y.Malatya'yı da avladı.
Avrupa'da da Partizan ağlarına 2 gol bırakmıştı. Linz maçında Negredo'nun attığı golle tur gelirken, asisti yapan isim de Pepe'den başkası değildi. Pepe, attığı bu gollerle Avrupa'nın en skorer savunma oyuncusu durumunda. 5 gollü Pepe'yi 3 kez fileleri sarsan Real Madrid'den eski takım arkadaşı Sergio Ramos takip ediyor. Portekizli stoper hücumda ekstra katkı verirken ustası olduğu savunma yönüyle de dikkat çekiyor. 35 yaşındaki dünyaca ünlü yıldız Yeni Malatyaspor karşılaşmasında tam 16 ikili mücadele kazandı. Bu da Beşiktaş forması giydiğinden beri ulaştığı en yüksek rakam oldu. Tam bir profesyonel olan Pepe formuyla parlıyor.
- 17.9.2018
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Trabzonspor Teknik Direktörü Ünal Karaman: "Bunun hiçbir mazereti yok"
Toplam 6
Yorum
aga Mustafa Akbaşı defansta tutarsan olacağı bu, Ünal Hoca hiçmi maçta defansta görevli futbolculara bakmıyorsun, Yazık....
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Fırtına çok kısa sürdü!
Toplam 17
Yorum
aga Bu takım Mustafalardan çok çekti ve çekiyor, Mustafa Yumludan zor kurtulduk, Şimdi ise Mustafa Akbaş, vay be Ünal hoca,,,,,,
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Trabzonspor Teknik Direktörü Ünal Karaman: "Bunun hiçbir mazereti yok"
Toplam 6
Yorum
ali çıkıp sen oynasaydın hep aynı terane bırakın bu işleri adamlar gs den 6 yediler utanın biraz yazık bize sizi destekliyoruz hasta ettiniz biz
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