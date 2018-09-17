Beşiktaş, UEFA Avrupa Ligi I Grubu'nda Norveç'in Sarpsborg takımı ile 20 Eylül Perşembe günü İstanbul'da yapacağı maçın hazırlıklarına bir günlük iznin ardından başladı.
Siyah-beyazlı kulübün internet sitesinde yer alan açıklamada, BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde teknik direktör Şenol Güneş yönetiminde gerçekleştirilen antrenmanda futbolcuların pas ve taktik çalışmalar yaptığı bildirildi.
Yarı sahada yapılan çift kale taktik maçla devam eden idmanın, şut çalışması ile tamamlandığı ifade edildi.
Beşiktaş, Sarpsborg maçı hazırlıklarını yarın akşam yapacağı antrenmanla sürdürecek.
- 17.9.2018 20:20
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Trabzonspor Teknik Direktörü Ünal Karaman: "Bunun hiçbir mazereti yok"
Toplam 6
Yorum
aga Mustafa Akbaşı defansta tutarsan olacağı bu, Ünal Hoca hiçmi maçta defansta görevli futbolculara bakmıyorsun, Yazık....
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Fırtına çok kısa sürdü!
Toplam 17
Yorum
aga Bu takım Mustafalardan çok çekti ve çekiyor, Mustafa Yumludan zor kurtulduk, Şimdi ise Mustafa Akbaş, vay be Ünal hoca,,,,,,
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Trabzonspor Teknik Direktörü Ünal Karaman: "Bunun hiçbir mazereti yok"
Toplam 6
Yorum
ali çıkıp sen oynasaydın hep aynı terane bırakın bu işleri adamlar gs den 6 yediler utanın biraz yazık bize sizi destekliyoruz hasta ettiniz biz
Beşiktaş, Sarpsborg maçının hazırlıklarına başladı haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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