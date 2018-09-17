Siyah-beyazlı takımın UEFA Avrupa Ligi I Grubu'nda Norveç temsilcisi Sarpsborg ile yapacağı karşılaşmayı Macaristan Futbol Federasyonundan Tamas Bognar yönetecek.
Beşiktaş'ın UEFA Avrupa Ligi I Grubu'nda Norveç temsilcisi Sarpsborg ile 20 Eylül Perşembe günü yapacağı karşılaşmada Macaristan Futbol Federasyonundan hakem Tamas Bognar görev alacak.
UEFA'nın internet sitesinde yer alan bilgiye göre Vodafone Park'ta saat 19.55'te başlayacak karşılaşmayı, Macar Tamas Bognar yönetecek.
Bognar'ın yardımcılıklarını Balazs Buzas ve Peter Kobor gerçekleştirecek. Adam Farkas ve Peter Solymosi, ilave yardımcı hakem olarak maçta görev alacak. Karşılaşmanın dördüncü hakemi ise Theodoros Georgiou olacak.
- 17.9.2018 13:53
- Güncelleme: 17.9.2018 13:53
- Fatih Terim: "Hayallerimiz var, neden olmasın"
- Abdurrahim Albayrak: "Ocak ayında muhakkak bir santrfor transferi yapacağız"
- Eren Derdiyok: “Bu şekilde devam edersek iyi sonuçlar alacağımıza inanıyorum”
- Evren Turhan: "Belhanda oyundan alınırsa avantajlı olur"
- Hıncal Uluç: "Quaresma ve Şenol Güneş birbirinden nefret ediyor"
-
Trabzonspor Teknik Direktörü Ünal Karaman: "Bunun hiçbir mazereti yok"
Toplam 6
Yorum
aga Mustafa Akbaşı defansta tutarsan olacağı bu, Ünal Hoca hiçmi maçta defansta görevli futbolculara bakmıyorsun, Yazık....
-
Fırtına çok kısa sürdü!
Toplam 17
Yorum
aga Bu takım Mustafalardan çok çekti ve çekiyor, Mustafa Yumludan zor kurtulduk, Şimdi ise Mustafa Akbaş, vay be Ünal hoca,,,,,,
-
Trabzonspor Teknik Direktörü Ünal Karaman: "Bunun hiçbir mazereti yok"
Toplam 6
Yorum
ali çıkıp sen oynasaydın hep aynı terane bırakın bu işleri adamlar gs den 6 yediler utanın biraz yazık bize sizi destekliyoruz hasta ettiniz biz
Beşiktaş-Sarpsborg maçına Macar hakem haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.