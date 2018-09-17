Beşiktaş-Sarpsborg maçına Macar hakem
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    19 Eylül 2018, Çarşamba
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    - maçına Macar hakem

    Beşiktaş-Sarpsborg maçına Macar hakem

    Siyah-beyazlı takımın Avrupa Ligi I Grubu'nda Norveç temsilcisi ile yapacağı karşılaşmayı Macaristan Futbol Federasyonundan yönetecek.

    'ın Avrupa Ligi I Grubu'nda Norveç temsilcisi ile 20 Eylül Perşembe günü yapacağı karşılaşmada Macaristan Futbol Federasyonundan hakem görev alacak.

    UEFA'nın internet sitesinde yer alan bilgiye göre Vodafone Park'ta saat 19.55'te başlayacak karşılaşmayı, Macar Tamas Bognar yönetecek.

    Bognar'ın yardımcılıklarını Balazs Buzas ve Peter Kobor gerçekleştirecek. Adam Farkas ve Peter Solymosi, ilave yardımcı hakem olarak maçta görev alacak. Karşılaşmanın dördüncü hakemi ise Theodoros Georgiou olacak.

    1. 17.9.2018 13:53
    2. Güncelleme: 17.9.2018 13:53
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