Beşiktaş Negredo'nun sözleşmesini karşılıklı olarak feshetti
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    19 Eylül 2018, Çarşamba
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    'nun sözleşmesini karşılıklı olarak feshetti

    Beşiktaş Negredo'nun sözleşmesini karşılıklı olarak feshetti

    , Alvaro 'nun sözleşmesini karşılık olarak feshetti. Beşiktaş, Alvaro Negredo'nun Al Nasr'a transferinden 1 milyon Euro bonservis bedeli elde edecek.

    Dubai'nin Al Nasr takımıyla anlaşmaya varan ve dün bu ülkeye giden İspanyol golcü Alvaro konusunda kulüpler de anlaşma noktasına geldi.

    Al Nasr ile anlaşmaya varan ve dün sağlık kontrolünden geçmek için Dubai'ye giden Alvaro Negredo için Başkanı Fikret Orman, "Bize gelen bir teklif yok" demişti. Negredo için bugün gelen teklifin ardından siyah-beyazlı yönetim, Al Nasr ile anlaşmaya vardı.

    Dubai ekibiyle 1 milyon Euro bonservis bedeli karşılığında anlaşmaya varan Beşiktaş, Negredo'nun da bu sezonki tüm alacağından vazgeçmesini talep etti. Beşiktaş'ın talebine olumlu yaklaşan Negredo, yeni takımına imza atmak için iki kulüp arasındaki görüşmelerin tamamlanmasını bekliyor.

    Al Nasr yönetimi, Negredo'nun sağlık kontrolünden geçmesinin ardından bu futbolcunun transferini açıklayacak.

    1. 17.9.2018 12:25
    2. Güncelleme: 17.9.2018 15:31
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