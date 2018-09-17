Beşiktaş, Alvaro Negredo'nun sözleşmesini karşılık olarak feshetti. Beşiktaş, Alvaro Negredo'nun Al Nasr'a transferinden 1 milyon Euro bonservis bedeli elde edecek.
Dubai'nin Al Nasr takımıyla anlaşmaya varan ve dün bu ülkeye giden İspanyol golcü Alvaro Negredo konusunda kulüpler de anlaşma noktasına geldi.
Al Nasr ile anlaşmaya varan ve dün sağlık kontrolünden geçmek için Dubai'ye giden Alvaro Negredo için Beşiktaş Başkanı Fikret Orman, "Bize gelen bir teklif yok" demişti. Negredo için bugün gelen teklifin ardından siyah-beyazlı yönetim, Al Nasr ile anlaşmaya vardı.
Dubai ekibiyle 1 milyon Euro bonservis bedeli karşılığında anlaşmaya varan Beşiktaş, Negredo'nun da bu sezonki tüm alacağından vazgeçmesini talep etti. Beşiktaş'ın talebine olumlu yaklaşan Negredo, yeni takımına imza atmak için iki kulüp arasındaki görüşmelerin tamamlanmasını bekliyor.
Al Nasr yönetimi, Negredo'nun sağlık kontrolünden geçmesinin ardından bu futbolcunun transferini açıklayacak.
- 17.9.2018 12:25
- Güncelleme: 17.9.2018 15:31
- Fatih Terim: "Hayallerimiz var, neden olmasın"
- Abdurrahim Albayrak: "Ocak ayında muhakkak bir santrfor transferi yapacağız"
- Eren Derdiyok: “Bu şekilde devam edersek iyi sonuçlar alacağımıza inanıyorum”
- Evren Turhan: "Belhanda oyundan alınırsa avantajlı olur"
- Hıncal Uluç: "Quaresma ve Şenol Güneş birbirinden nefret ediyor"
-
Trabzonspor Teknik Direktörü Ünal Karaman: "Bunun hiçbir mazereti yok"
Toplam 6
Yorum
aga Mustafa Akbaşı defansta tutarsan olacağı bu, Ünal Hoca hiçmi maçta defansta görevli futbolculara bakmıyorsun, Yazık....
-
Fırtına çok kısa sürdü!
Toplam 17
Yorum
aga Bu takım Mustafalardan çok çekti ve çekiyor, Mustafa Yumludan zor kurtulduk, Şimdi ise Mustafa Akbaş, vay be Ünal hoca,,,,,,
-
Trabzonspor Teknik Direktörü Ünal Karaman: "Bunun hiçbir mazereti yok"
Toplam 6
Yorum
ali çıkıp sen oynasaydın hep aynı terane bırakın bu işleri adamlar gs den 6 yediler utanın biraz yazık bize sizi destekliyoruz hasta ettiniz biz
Beşiktaş Negredo'nun sözleşmesini karşılıklı olarak feshetti haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.