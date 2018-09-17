Avrupa Ligi'ndeki temsilcilerimizin maçlarını yönetecek hakemler belli oldu
UEFA Avrupa Ligi'nde bu sezon Türkiye'yi temsil edecek olan Fenerbahçe, Beşiktaş ve Akhisarspor'un 20 Eylül Perşembe günü oynayacağı müsabakaların hakem kadroları açıklandı.
Beşiktaş'ın Norveç ekibi Sarpsborg ile Vodafone Park'ta oynayacağı I Grubu mücadelesinde Macar hakem Tamas Bognar düdük çalacak. Saat 19.55'te başlayacak mücadelede Bognar'ın yardımcılıklarını Balazs Buzas ve Peter Kobor üstlenecek.
Akhisarspor'un Rusya'nın Krasnodar takımı ile karşılaşacağı J Grubu maçını Fin hakem Ville Nevalainen yönetecek. Spor Toto Akhisar Stadyumu'nda saat 19.55'te başlayacak maçta Nevalainen'in yardımcılıklarını Jan Peter Aravirta ve Mika Lamppu yapacak.
Fenerbahçe'nin D Grubu'nda Hırvat takımı Dinamo Zagreb ile oynayacağı müsabakada ise İngiltere Futbol Federasyonu'ndan Craig Pawson düdük
çalacak. Maksimir Stadyumu'nda oynanacak ve saat 22.00'de başlayacak mücadelede Pawson'ın yardımcılıklarını Lee Betts ve Ian Hussin üstlenecek.
- 17.9.2018 18:15
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Trabzonspor Teknik Direktörü Ünal Karaman: "Bunun hiçbir mazereti yok"
Toplam 6
Yorum
aga Mustafa Akbaşı defansta tutarsan olacağı bu, Ünal Hoca hiçmi maçta defansta görevli futbolculara bakmıyorsun, Yazık....
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Fırtına çok kısa sürdü!
Toplam 17
Yorum
aga Bu takım Mustafalardan çok çekti ve çekiyor, Mustafa Yumludan zor kurtulduk, Şimdi ise Mustafa Akbaş, vay be Ünal hoca,,,,,,
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Trabzonspor Teknik Direktörü Ünal Karaman: "Bunun hiçbir mazereti yok"
Toplam 6
Yorum
ali çıkıp sen oynasaydın hep aynı terane bırakın bu işleri adamlar gs den 6 yediler utanın biraz yazık bize sizi destekliyoruz hasta ettiniz biz
Avrupa Ligi'ndeki temsilcilerimizin maçlarını yönetecek hakemler belli oldu haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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