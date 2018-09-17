Avrupa Ligi'ndeki temsilcilerimizin maçlarını yönetecek hakemler belli oldu – Fotomaç – 17 Eylül 2018
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    19 Eylül 2018, Çarşamba
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    'ndeki temsilcilerimizin maçlarını yönetecek hakemler belli oldu

    Avrupa Ligi'ndeki temsilcilerimizin maçlarını yönetecek hakemler belli oldu

    UEFA 'nde bu sezon 'yi temsil edecek olan , ve Akhisarspor'un 20 Eylül Perşembe günü oynayacağı müsabakaların hakem kadroları açıklandı.

    'ın Norveç ekibi Sarpsborg ile Vodafone Park'ta oynayacağı I Grubu mücadelesinde Macar hakem Tamas Bognar düdük çalacak. Saat 19.55'te başlayacak mücadelede Bognar'ın yardımcılıklarını Balazs Buzas ve Peter Kobor üstlenecek.

    Akhisarspor'un 'nın takımı ile karşılaşacağı J Grubu maçını Fin hakem Ville Nevalainen yönetecek. Spor Toto Akhisar Stadyumu'nda saat 19.55'te başlayacak maçta Nevalainen'in yardımcılıklarını Jan Peter Aravirta ve Mika Lamppu yapacak.

    'nin D Grubu'nda Hırvat takımı ile oynayacağı müsabakada ise İngiltere Futbol Federasyonu'ndan Craig Pawson düdük
    çalacak. Maksimir Stadyumu'nda oynanacak ve saat 22.00'de başlayacak mücadelede Pawson'ın yardımcılıklarını Lee Betts ve Ian Hussin üstlenecek.

    1. 17.9.2018 18:15
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