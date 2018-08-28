Umut Güner, Adem Ljajic için yola çıktı
Beşiktaş'ın transferden sorumlu yöneticisi Umut Güner, Adem Ljajic transferini bitirmek için Torino'ya hareket etti.
Merkez orta saha için Adem Ljajic'i kadrosuna katmak isteyen Beşiktaş'ta bu futbolcu için fazla mesai başladı. Transferden sorumlu yönetici Umut Güner, bu futbolcunun transferini bitirmek için Torino'ya hareket etti. Bugün İtalya'ya gidecek olan Güner'in, Partizan ile oynanacak olan UEFA Avrupa Ligi Play-Off rövanş maçına kadar transferi noktalayıp, futbolcuyla birlikte İstanbul'a dönmesi bekleniyor. Beşiktaş, Sırp yıldızı satın alma opsiyonuyla 1 yıllığına kiralık olarak kadrosuna katacak. İtalyan ekibi Torino, 10 milyon Euro'luk satın alma opsiyonunu 15 milyon Euro'ya çıkarmak istiyor.
- 28.8.2018 12:09
- Güncelleme: 28.8.2018 12:38
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Orman'dan sert mesaj! "Ben çökersem Beşiktaş çöker"
Toplam 27
Yorum
Düsseldorf'lu Herkesin örnek aldigi islerden ciddî kritikleri hak eden islere gelmenize sebep ne ? Güclü bir aday karsisinda isinizi dahada zorlastirmayin
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Orman'dan sert mesaj! "Ben çökersem Beşiktaş çöker"
Toplam 27
Yorum
OLÇAY YENİ MODA BU ŞİMDİ BEN GİDERSEM FALAN FİLAN ....
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Beşiktaş, Loris Karius ile yarın sözleşme imzalayacak
Toplam 2
Yorum
Bence bu takimdan cacik Olmaz ? Avrupada Gördük GS 0 Puan yapti eve Gitti FB Sike yapti 2 lige Düsmedi Biz onlardan iyiz !
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