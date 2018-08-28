Umut Güner, Adem Ljajic için yola çıktı – Fotomaç – 28 Ağustos 2018
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    28 Ağustos 2018, Salı
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    , için yola çıktı

    Umut Güner, Adem Ljajic için yola çıktı

    'ın transferden sorumlu yöneticisi , transferini bitirmek için Torino'ya hareket etti.

    Merkez orta saha için 'i kadrosuna katmak isteyen 'ta bu futbolcu için fazla mesai başladı. Transferden sorumlu yönetici , bu futbolcunun transferini bitirmek için Torino'ya hareket etti. Bugün İtalya'ya gidecek olan Güner'in, Partizan ile oynanacak olan Avrupa Ligi Play-Off rövanş maçına kadar transferi noktalayıp, futbolcuyla birlikte 'a dönmesi bekleniyor. Beşiktaş, Sırp yıldızı satın alma opsiyonuyla 1 yıllığına kiralık olarak kadrosuna katacak. İtalyan ekibi Torino, 10 milyon Euro'luk satın alma opsiyonunu 15 milyon Euro'ya çıkarmak istiyor.


    1. 28.8.2018 12:09
    2. Güncelleme: 28.8.2018 12:38
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