UEFA'dan Şenol Güneş'e davet
Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş, 20. UEFA Elit Kulüp Teknik Direktörleri Toplantısı'na davet edildi.
UEFA'dan yapılan açıklamaya göre; Avrupa'nın önde gelen teknik direktörleri 4 Eylül'de İsviçre'nin Nyon kentinde yapılacak toplantıda bir araya gelecek. Toplantıda UEFA yetkilileriyle teknik adamların fikir alış-verişinde bulunacağı belirtildi.
Toplantıya davet edilen teknik adamların listesi şöyle;
Massimiliano Allegri (Juventus), Carlo Ancelotti (SSC Napoli), Rafael Benitez (Newcastle United FC), Sergio Conceiçao (FC Porto), Unai Emery (Arsenal FC), Paulo Fonseca (FC Shakhtar Donetsk), Rudi Garcia (Olimpik Marsilya) Şenol Güneş (BEŞİKTAŞ), Julen Lopetegui (Real Madrid CF), Jose Mourinho (Manchester United FC), Thomas Tuchel (Paris Saint-Germain), Arsene Wenger.
- 28.8.2018 16:59
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Beşiktaş Burak Can Yıldızlı ile imzaladı!
Toplam 2
Yorum
karakartal transferlerin devamını merakla bekliyoruz.5,6 tane daha transfer lazım
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Fenerbahçe'den Harun Tekin ve Aziz Behich'e teklif!
Toplam 25
Yorum
FB Ali başkan ne dedi Comolli ile 1 yı önce anlatık !! Comaolli ne dedi 1 yılda 100 futbolcu izledim peki bu futbolcular nerede ?
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Karaman Belediyespor 1-0 Yozgatspor 1959
Toplam 1
Yorum
kenan maltal karaman belediyenin golü ofsaytır
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