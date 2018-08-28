UEFA'dan Şenol Güneş'e davet – Fotomaç – 28 Ağustos 2018
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    28 Ağustos 2018, Salı
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    'dan 'e davet

    UEFA'dan Şenol Güneş'e davet

    Beşiktaş Teknik Direktörü , 20. Elit Kulüp Toplantısı'na davet edildi.

    'dan yapılan açıklamaya göre; Avrupa'nın önde gelen 4 Eylül'de İsviçre'nin Nyon kentinde yapılacak toplantıda bir araya gelecek. Toplantıda UEFA yetkilileriyle teknik adamların fikir alış-verişinde bulunacağı belirtildi.
    Toplantıya davet edilen teknik adamların listesi şöyle;
    (), (SSC ), ( ), Sergio Conceiçao (FC Porto), Unai Emery ( FC), Paulo Fonseca (FC ), (Olimpik Marsilya) (BEŞİKTAŞ), Julen Lopetegui ( CF), ( FC), (Paris Saint-Germain), Arsene Wenger.

    1. 28.8.2018 16:59
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