Karius Beşiktaş'ta ilk antrenmanına çıktı – Fotomaç – 28 Ağustos 2018
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    28 Ağustos 2018, Salı
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    Karius 'ta ilk antrenmanına çıktı

    Karius Beşiktaş'ta ilk antrenmanına çıktı

    'ın 'dan kiralık olarak kadrosuna kattığı , Siyah-Beyazlı ekiple ilk antrenmanına çıktı.

    UEFA Avrupa Ligi Play Off turu rövanş karşılaşmasında perşembe günü Partizan'ı konuk edecek olan , bugün yaptığı antrenmanla çalışmalarına başladı.

    Teknik direktör yönetiminde basına kapalı olarak gerçekleştirilen kondisyon ve taktik çalışması 1.5 saate yakın sürdü. Antrenman takım halinde sahada yapılan ısınma koşuları, istasyon koşuları ve streching çalışması ile başladı. Pas çalışması, 5'e 2 çalışması, dar alanda oyun ve kontrol pas çalışması yapılan antrenman taktik programının yer aldığı çalışmalar, yarım sahada 3 takım halinde yapılan turnuva maçları ve şut çalışması ile sona erdi. Siyah-Beyazlı ekibin yeni transferi da takımla birlikte ilk antrenmanına çıktı.

    Öte yandan antrenmanı Başkan , Asbaşkan ve Futbol Komitesi Başkanı ile Hukuk İşlerinden Sorumlu Üye Şafak Mahmutyazıcıoğlu da takip etti.

    1. 28.8.2018 21:47
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