İtalyan gazeteciden Adem Ljajic müjdesi!
10 numara arayışındaki Beşiktaş yönetimi, Adem Ljajic transferini tamamlamak üzere.
10 numara arayışındaki Beşiktaş yönetimi, Adem Ljajic transferini tamamlamak üzere.
Torino News muhabiri İtalyan gazeteci Diego Fornero, sosyal medyadan yaptığı paylaşımda, "Ljajic, Beşiktaş'a gerçekten çok çok yakın. Anlaşma tamamlanmak üzere." iddiasında bulundu.
26 yaşındaki Sırp futbolcunun yakın arkadaşı Lola Selimovic de Instagram'dan yaptığı paylaşımlarda Beşiktaş ile anlaşma sağlandığını ileri sürdü.
- 28.8.2018 19:45
- Güncelleme: 28.8.2018 19:58
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Fenerbahçe'den çok sert açıklama!
Toplam 17
Yorum
Tuncay Marid den uçaklar inecekti hani maalesef inen tek şey balonunuz oldu, inandık sevdik ama yine hüsrana uğradık , star transfer istiyoruz
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Fenerbahçe'den çok sert açıklama!
Toplam 17
Yorum
ali bu orum kesin Gs ya da bjk li birine ait. 2 ayda napacaksa adam. sattığın kadar al demişler o da uğraşıyor işte napsın
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Fenerbahçe'den çok sert açıklama!
Toplam 17
Yorum
tayfun ha bi kere de sakat olmayan birini getirebilseniz...Yurtdışından alamıyosanız Türkiyeden işe yarayan birilerini zamanlıca alsanız...öffff..
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