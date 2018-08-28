10 numara arayışındaki Beşiktaş yönetimi, Adem Ljajic transferini tamamlamak üzere.

Torino News muhabiri İtalyan gazeteci Diego Fornero, sosyal medyadan yaptığı paylaşımda, "Ljajic, Beşiktaş'a gerçekten çok çok yakın. Anlaşma tamamlanmak üzere." iddiasında bulundu.

26 yaşındaki Sırp futbolcunun yakın arkadaşı Lola Selimovic de Instagram'dan yaptığı paylaşımlarda Beşiktaş ile anlaşma sağlandığını ileri sürdü.



