İtalyan gazeteciden Adem Ljajic müjdesi! – Fotomaç – 28 Ağustos 2018
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    28 Ağustos 2018, Salı
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    gazeteciden müjdesi!

    İtalyan gazeteciden Adem Ljajic müjdesi!

    arayışındaki yönetimi, transferini tamamlamak üzere.

    arayışındaki yönetimi, transferini tamamlamak üzere.

    Torino News muhabiri gazeteci Diego Fornero, sosyal medyadan yaptığı paylaşımda, "Ljajic, Beşiktaş'a gerçekten çok çok yakın. Anlaşma tamamlanmak üzere." iddiasında bulundu.

    26 yaşındaki Sırp futbolcunun yakın arkadaşı Lola Selimovic de Instagram'dan yaptığı paylaşımlarda Beşiktaş ile anlaşma sağlandığını ileri sürdü.

    1. 28.8.2018 19:45
    2. Güncelleme: 28.8.2018 19:58
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