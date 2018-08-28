Hınca Uluç: "Beşiktaş Başkan'dan da Hoca'dan da kurtulmalı" – Fotomaç – 28 Ağustos 2018
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    28 Ağustos 2018, Salı
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    Hınca Uluç: " Başkan'dan da Hoca'dan da kurtulmalı"

    Hınca Uluç: "<a href="/index/besiktas?id=28fd8829-36bc-4b06-8a71-33cb4902d706" class="" rel="tag">Beşiktaş</a> Başkan'dan da Hoca'dan da kurtulmalı"

    Beşiktaş, Antalyaspor'a 3-2 yenilerek Vodafone Park'ta ligdeki ilk yenilgisini aldı. Sabah'ın usta yazarı Hıncal Uluç, siyah beyazlı takımın kötü gidişatıyla ilgili gündem yaratacak bir yazı kaleme aldı. İşte Hıncal Uluç'un yazısı...

    1. 28.8.2018 19:38
    2. Güncelleme: 28.8.2018 20:02
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