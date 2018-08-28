Hınca Uluç: "Beşiktaş Başkan'dan da Hoca'dan da kurtulmalı"
Beşiktaş, Antalyaspor'a 3-2 yenilerek Vodafone Park'ta ligdeki ilk yenilgisini aldı. Sabah'ın usta yazarı Hıncal Uluç, siyah beyazlı takımın kötü gidişatıyla ilgili gündem yaratacak bir yazı kaleme aldı. İşte Hıncal Uluç'un yazısı...
- 28.8.2018 19:38
- Güncelleme: 28.8.2018 20:02
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Şenol Güneş UEFA elit çalıştırıcılar toplantısına davet edildi
Toplam 3
Yorum
İMPARATOR Guardiola ve imparator elit üstü hocalar burada ne işleri var
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Fikret Orman, Nihat Kahveci'yi mahkemeye verdi!
Toplam 2
Yorum
nihat ne kadar kazandın hahahahahaha nihat futbolu bıraktı ama gol atmaya devam ediyor :D
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Comolli fiyaskosu! Marco Fabian...
Toplam 25
Yorum
gıybet yorumlar süper. comilli, comolokko, comelle, komili, comelle.. adamın adı ne olm?
Hınca Uluç: "Beşiktaş Başkan'dan da Hoca'dan da kurtulmalı" haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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