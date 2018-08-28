Beşiktaş Başkanı Fikret Orman ile Beşiktaşlı eski futbolcular arasında süren gerilim tam gaz tırmanmaya devam ediyor.

Orman, Beşiktaş efsanelerinden kabul edilen Nihat Kahveci'yi sosyal medyada kendisine yönelttiği ithamlar yüzünden mahkemeye verdi.

Beşiktaş Başkanı'nın "Kulübü hacizlerden kurtardık, üzerine kaynak getirdik.'' açıklamalarını alıntılayarak "Sen ne kadar kazandın??" şeklinde paylaşım yapan Nihat Kahveci hakkında suç duyurusunda bulunuldu.

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AVUKATI ARACILIĞI İLE TALEPTE BULUNDU

Fikret Orman'ın avukatı Mete Menekşe tarafından İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'na gönderilen dilekçe ile Nihat Kahveci'ye Fikret Orman'a hakaret suçundan kamu davası açılması talep edildi.