Fikret Orman, Nihat Kahveci'yi mahkemeye verdi!
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    28 Ağustos 2018, Salı
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    , 'yi mahkemeye verdi!

    Fikret Orman, Nihat Kahveci'yi mahkemeye verdi!

    Başkanı , Beşiktaşlı eski futbolcu 'yi mahkemeye verdi.

    Başkanı ile Beşiktaşlı eski futbolcular arasında süren gerilim tam gaz tırmanmaya devam ediyor.

    Orman, Beşiktaş efsanelerinden kabul edilen 'yi sosyal medyada kendisine yönelttiği ithamlar yüzünden mahkemeye verdi.

    Beşiktaş Başkanı'nın "Kulübü hacizlerden kurtardık, üzerine kaynak getirdik.'' açıklamalarını alıntılayarak "Sen ne kadar kazandın??" şeklinde paylaşım yapan Nihat Kahveci hakkında suç duyurusunda bulunuldu.

    İŞTE O PAYLAŞIM!

    AVUKATI ARACILIĞI İLE TALEPTE BULUNDU

    Fikret Orman'ın avukatı Mete Menekşe tarafından İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'na gönderilen dilekçe ile Nihat Kahveci'ye Fikret Orman'a hakaret suçundan kamu davası açılması talep edildi.

    1. 28.8.2018 17:22
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