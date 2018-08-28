Fikret Orman, Nihat Kahveci'yi mahkemeye verdi!
Beşiktaş Başkanı Fikret Orman, Beşiktaşlı eski futbolcu Nihat Kahveci'yi mahkemeye verdi.
Beşiktaş Başkanı Fikret Orman ile Beşiktaşlı eski futbolcular arasında süren gerilim tam gaz tırmanmaya devam ediyor.
Orman, Beşiktaş efsanelerinden kabul edilen Nihat Kahveci'yi sosyal medyada kendisine yönelttiği ithamlar yüzünden mahkemeye verdi.
Beşiktaş Başkanı'nın "Kulübü hacizlerden kurtardık, üzerine kaynak getirdik.'' açıklamalarını alıntılayarak "Sen ne kadar kazandın??" şeklinde paylaşım yapan Nihat Kahveci hakkında suç duyurusunda bulunuldu.
İŞTE O PAYLAŞIM!
AVUKATI ARACILIĞI İLE TALEPTE BULUNDU
Fikret Orman'ın avukatı Mete Menekşe tarafından İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'na gönderilen dilekçe ile Nihat Kahveci'ye Fikret Orman'a hakaret suçundan kamu davası açılması talep edildi.
- 28.8.2018 17:22
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Galatasaray Fatih Terim ile parlıyor
Toplam 2
Yorum
FBLİ TÜM TAKIMLARA SESLENİYORUM A ALBAYRAK DENEN ŞAHIS VARKEN BİRDE FEDERASYONDAN ALİ DÜRÜST VARKEN ŞAMPİYONLUĞU UNUTUN BEYLER BENDEN SÖYLEMESİ:)
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Kayserispor maçının biletleri yarın satışa çıkıyor
Toplam 6
Yorum
emre ali koç istifa et git bu taraftara anlatamazsın 600 milyon euro borç varmış işe yaramayan milyon euro alıyor sonra borç olur satın kardeşim
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Kayserispor maçının biletleri yarın satışa çıkıyor
Toplam 6
Yorum
fenerbahçeli kimi izlemeye gidicez yanındaki adama pas atamayan bir takımı mı izliyelim televizyonda bile izlemem artık yazık taraftarımıza yakışmadısize
Fikret Orman, Nihat Kahveci'yi mahkemeye verdi! haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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