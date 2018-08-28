Bursaspor Vagner Love için Beşiktaş ile masaya oturdu!
Bursaspor, Vagner Love transferi için Beşiktaşlı yöneticiler ile masaya oturdu.
ASpor'un haberine göre; Bursaspor, Beşiktaş'ın 34 yaşındaki Brezilyalı golcüsü Vagner Love'ın transferini tamamlamak için siyah beyazlı yöneticiler ile masaya oturdu.
(Ayrıntılar geliyor...)
- 28.8.2018 17:27
- Güncelleme: 28.8.2018 18:13
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Fenerbahçe'den çok sert açıklama!
Toplam 4
Yorum
alex mesele transferde değil fenerbahçe iyi top oynamıyor keyif vermiyor bunu görüp müdahale edememek sinir bozuyor
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"Hedefimiz şampiyonluk"
Toplam 1
Yorum
gıybet ümit özat'tın bıraktığı enkazı kaldır hocam.
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Fenerbahçe'den çok sert açıklama!
Toplam 4
Yorum
199020 yapamıyorsun ali koç vakit kaybetmeden kongreye git ve aday olma
Bursaspor Vagner Love için Beşiktaş ile masaya oturdu! haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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