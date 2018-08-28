Bursaspor Vagner Love için Beşiktaş ile masaya oturdu!
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    28 Ağustos 2018, Salı
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    için ile masaya oturdu!

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    , transferi için Beşiktaşlı yöneticiler ile masaya oturdu.

    ASpor'un haberine göre; , 'ın 34 yaşındaki Brezilyalı golcüsü 'ın transferini tamamlamak için siyah beyazlı yöneticiler ile masaya oturdu.

    (Ayrıntılar geliyor...)

    1. 28.8.2018 17:27
    2. Güncelleme: 28.8.2018 18:13
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