Beşiktaş, Loris Karius ile yarın sözleşme imzalayacak – Fotomaç – 28 Ağustos 2018
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    28 Ağustos 2018, Salı
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    , ile yarın sözleşme imzalayacak

    <a href="/index/besiktas?id=90a2a877-064b-4cbe-adb2-1517aeec5bc9" class="" rel="tag">Beşiktaş</a>, <a href="/index/loris-karius?id=5ec73ea5-8c6b-46b7-9fdf-1adfdfe8f307" class="" rel="tag">Loris Karius</a> ile yarın sözleşme imzalayacak

    'ta, ekibi 'dan kiralanan Alman file bekçisi 'la yarın resmi sözleşme imzalanacak.

    Siyah-beyazlı kulüpten yapılan bildirimde, için yarın saat 12.00'de Vodafone Park'ta imza töreni düzenleneceği kaydedildi.

    Organizasyonda, Kulübü Başkanı ve yönetim kurulu üyelerinin de yer alacağı aktarıldı.

    1. 28.8.2018 11:55
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