Beşiktaş, Loris Karius ile yarın sözleşme imzalayacak
Beşiktaş'ta, İngiltere Premier Lig ekibi Liverpool'dan kiralanan Alman file bekçisi Loris Karius'la yarın resmi sözleşme imzalanacak.
Siyah-beyazlı kulüpten yapılan bildirimde, Loris Karius için yarın saat 12.00'de Vodafone Park'ta imza töreni düzenleneceği kaydedildi.
Organizasyonda, Beşiktaş Kulübü Başkanı Fikret Orman ve yönetim kurulu üyelerinin de yer alacağı aktarıldı.
- 28.8.2018 11:55
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Comolli fiyaskosu! Marco Fabian...
Toplam 13
Yorum
ali bi yazsana kimmiş onlar. futbolcu eskilerinden scout da olmaz sportif direktör de. biz bu işten anlasaydık futbolumuz sürünmezdi. bilmiyoruz
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Beşiktaş'ta tehlike sinyalleri
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karakartal Beşiktaşa tehlike sinyalleri VAR Halis özkahya,Fırat aydınus, Bülent korkmaz=kumpas
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Orman'dan sert mesaj! "Ben çökersem Beşiktaş çöker"
Toplam 22
Yorum
BJK'li Hep ayni adamlar FB lobisinden çakar ve Toroglu, GS lobisinden Hincal Uluç BJK düsmanliklari hep oldu ve iftaralar, hedef göstermeler vs...
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