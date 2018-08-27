Tolgay Arslan direkt soyunma odasına gitti – Fotomaç – 27 Ağustos 2018
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    27 Ağustos 2018, Pazartesi
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    direkt soyunma odasına gitti

    Tolgay Arslan direkt soyunma odasına gitti

    karşısında mücadelenin ilk yarısında 3-1 geriye düşen ’ta , 36. dakikada ’ı oyundan aldı. Tolgay direkt soyunma odasına gitti.

    'in 3. hafta mücadelesinde 'u konuk eden , karşılaşmanın 34. dakikasında 3-1 geriye düştü. Yekta'nın attığı 3. golün ardından oyuna müdahale eden Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş, ilk yarıda beklenenin altında kalan 'ı oyundan alarak, 'ü sahaya sürdü. İlk yarı bitmeden oyundan çıkarılan Tolgay, yedek kulübesine gelmeden direkt olarak soyunma odasının yolunu tuttu.
    1. 26.8.2018 22:45
    2. Güncelleme: 27.8.2018 01:48
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