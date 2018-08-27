Tolgay Arslan direkt soyunma odasına gitti
Antalyaspor karşısında mücadelenin ilk yarısında 3-1 geriye düşen Beşiktaş’ta Teknik Direktör Şenol Güneş, 36. dakikada Tolgay Arslan’ı oyundan aldı. Tolgay direkt soyunma odasına gitti.
- 26.8.2018 22:45
- Güncelleme: 27.8.2018 01:48
-
Cocu: “Şans yanımızda değildi”
Toplam 18
Yorum
brc ayrıca takım berabat değil sadece birbirine alışma sürecinde. sen takım alışana kadar gidip galatasaray'ı filan tut...
-
Cocu: “Şans yanımızda değildi”
Toplam 18
Yorum
brc aykut kocaman'da maç alıyodu? neden bir olup gönderttiniz o zaman adamı? hazır ve kazanmaya alışkın bir kadroyu bozdurdunuz?
-
Beşiktaş Adem Ljajic'i kiraladı! Adem Ljajic kimdir?
Toplam 2
Yorum
Bence Sözlesme Bitmis Sergio Canales vardi neden almadik ?
Tolgay Arslan direkt soyunma odasına gitti haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.