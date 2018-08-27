Taraftar işbaşında – Fotomaç – 27 Ağustos 2018
CANLI SKOR
  • FUTBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. İngiltere
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Şamp. Ligi
    9. Avrupa Ligi
  • BASKETBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. ABD
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Yunanistan
    9. Euroleague
HEPSİ
    27 Ağustos 2018, Pazartesi
    CANLI ENGLISH

    işbaşında

    Taraftar işbaşında

    'in 3. haftasında 'u konuk eden , desteğini de arkasına aldı.

    'in 3. haftasında 'u konuk eden , desteğini de arkasına aldı. Siyah-beyazlılar, Vodafone Park'ın büyük bölümünü doldururken, 90 dakika boyunca da susmadı. Takımları 2 farklı yenik durumdayken desteklerini sürdüren taraftarlar, ilk yarının bitiminin ardından tüm futbolcuları alkışlarla tribüne çağırdı. Bitiş düdüğüne kadar susmayan siyah-beyazlılar, karşılaşma sonunda da oyuncuları alkışladı.

    1. 27.8.2018
    Etiketler:
    YORUMLAR yorum yapıldı
    haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    Taraftar işbaşında haberine yapılan yorumlar ( yorum)

    habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

    BİZE ULAŞIN