Taraftar işbaşında
Süper Lig'in 3. haftasında Antalyaspor'u konuk eden Beşiktaş, taraftar desteğini de arkasına aldı.
Süper Lig'in 3. haftasında Antalyaspor'u konuk eden Beşiktaş, taraftar desteğini de arkasına aldı. Siyah-beyazlılar, Vodafone Park'ın büyük bölümünü doldururken, 90 dakika boyunca da susmadı. Takımları 2 farklı yenik durumdayken desteklerini sürdüren taraftarlar, ilk yarının bitiminin ardından tüm futbolcuları alkışlarla tribüne çağırdı. Bitiş düdüğüne kadar susmayan siyah-beyazlılar, karşılaşma sonunda da oyuncuları alkışladı.
- 27.8.2018
-
Cocu: “Şans yanımızda değildi”
Toplam 18
Yorum
brc ayrıca takım berabat değil sadece birbirine alışma sürecinde. sen takım alışana kadar gidip galatasaray'ı filan tut...
-
Cocu: “Şans yanımızda değildi”
Toplam 18
Yorum
brc aykut kocaman'da maç alıyodu? neden bir olup gönderttiniz o zaman adamı? hazır ve kazanmaya alışkın bir kadroyu bozdurdunuz?
-
Beşiktaş Adem Ljajic'i kiraladı! Adem Ljajic kimdir?
Toplam 2
Yorum
Bence Sözlesme Bitmis Sergio Canales vardi neden almadik ?
Taraftar işbaşında haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.