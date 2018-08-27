Süper Lig'in 3. haftasında Antalyaspor'u konuk eden Beşiktaş, taraftar desteğini de arkasına aldı. Siyah-beyazlılar, Vodafone Park'ın büyük bölümünü doldururken, 90 dakika boyunca da susmadı. Takımları 2 farklı yenik durumdayken desteklerini sürdüren taraftarlar, ilk yarının bitiminin ardından tüm futbolcuları alkışlarla tribüne çağırdı. Bitiş düdüğüne kadar susmayan siyah-beyazlılar, karşılaşma sonunda da oyuncuları alkışladı.