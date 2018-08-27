Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş, bitiş düdüğünün ardından bir hayli üzgündü. Yenilgiyi hak etmediklerini belirterek sözlerine başlayan Güneş, "Başlangıç düdüğünden bitime kadar oyunun tek hakimi bizdik. Rakibimiz geliştirdiği ilk hızlı hücumda golü buldu. Beraberlik için bastırdığımız bölümde ikinci golü de yedik. 90 dakika kontrolü elimizde tuttuk. İlk yarıda 3 gol yedik ama ikinci 45'te rakibimiz pozisyona dahi giremedi. Biz ise yakaladığımız fırsatları değerlendiremedik" dedi.



'HATALARDAN DERS ÇIKARACAĞIZ'

Kartal'ın tecrübeli hocası, sözlerine şöyle devam etti: "Yenilgiyi kesinlikle hak etmedik. Farklı kazanabileceğimiz bir maçtan puansız ayrılmak daha da üzücü. Taraftarlarımız da her maçta olduğu gibi yine desteklerini bizden esirgemedi. Bu statta onlara ilk kez yenilgi yaşattığımız için de üzgünüz. Hatalarımızdan dersler çıkaracağız. Artık bu maçı unutmak zorundayız. Partizan ile oynayacağımız karşılaşmanın hazırlıklarına başlayacağız."