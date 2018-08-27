Partizan şans tanımadı – Fotomaç – 27 Ağustos 2018
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    27 Ağustos 2018, Pazartesi
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    şans tanımadı

    Partizan şans tanımadı

    'ın UEA Avrupa Ligi Play- Off Turu'ndaki rakibi , 'nde dün rahat bir galibiyet aldı.

    'ın UEA Avrupa Ligi Play- Off Turu'ndaki rakibi , 'nde dün rahat bir galibiyet aldı. Ligin 6. haftasında Macva Sabac'a konuk olan Partizan, sahadan 3-1 üstün ayrıldı. 36. dakikada yenik duruma düşen siyah-beyazlılar, 68'de Nikolic, 81'de Pantic, 86'da da Gomes ile zafere uzandı, 3 puanı kaptı. , deplasmanda 1-1 biten maçın rövanşında perşembe günü Vodafone Park'ta Partizan'ı konuk edecek.

    1. 27.8.2018
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