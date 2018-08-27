Partizan şans tanımadı
Kartal'ın UEA Avrupa Ligi Play- Off Turu'ndaki rakibi Partizan, Sırbistan Ligi'nde dün rahat bir galibiyet aldı.
Kartal'ın UEA Avrupa Ligi Play- Off Turu'ndaki rakibi Partizan, Sırbistan Ligi'nde dün rahat bir galibiyet aldı. Ligin 6. haftasında Macva Sabac'a konuk olan Partizan, sahadan 3-1 üstün ayrıldı. 36. dakikada yenik duruma düşen siyah-beyazlılar, 68'de Nikolic, 81'de Pantic, 86'da da Gomes ile zafere uzandı, 3 puanı kaptı. Beşiktaş, deplasmanda 1-1 biten maçın rövanşında perşembe günü Vodafone Park'ta Partizan'ı konuk edecek.
- 27.8.2018
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Cocu: “Şans yanımızda değildi”
Toplam 18
Yorum
brc ayrıca takım berabat değil sadece birbirine alışma sürecinde. sen takım alışana kadar gidip galatasaray'ı filan tut...
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Cocu: “Şans yanımızda değildi”
Toplam 18
Yorum
brc aykut kocaman'da maç alıyodu? neden bir olup gönderttiniz o zaman adamı? hazır ve kazanmaya alışkın bir kadroyu bozdurdunuz?
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Beşiktaş Adem Ljajic'i kiraladı! Adem Ljajic kimdir?
Toplam 2
Yorum
Bence Sözlesme Bitmis Sergio Canales vardi neden almadik ?
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