Kartal'ın UEA Avrupa Ligi Play- Off Turu'ndaki rakibi Partizan, Sırbistan Ligi'nde dün rahat bir galibiyet aldı. Ligin 6. haftasında Macva Sabac'a konuk olan Partizan, sahadan 3-1 üstün ayrıldı. 36. dakikada yenik duruma düşen siyah-beyazlılar, 68'de Nikolic, 81'de Pantic, 86'da da Gomes ile zafere uzandı, 3 puanı kaptı. Beşiktaş, deplasmanda 1-1 biten maçın rövanşında perşembe günü Vodafone Park'ta Partizan'ı konuk edecek.