Talisca'nın takımdan ayrılmasından sonra birçok '10 numara' ile ilgilenen Beşiktaş, aradığı futbolcuyu İtalya'da buldu. Torino'nun yıldızı Adem Ljajic, siyah-beyazlıların radarına girdi. Beşiktaşlı yöneticilerin 26 yaşındaki yıldız futbolcuyu kiralamak için İtalyan kulübünün kapısını çaldığı ortaya çıktı. Beşiktaş'ın 1 yıl kiralamak için teklifte bulunduğu Ljajic için Torino'nun "Bonservisiyle verelim" cevabı verdiği aktarıldı.



PAZARLIKLAR SON AŞAMADA

Yapılan görüşmeler sonucu futbolcuyu 1 yıllığına kiralamayı kabul eden Torino, satın alma opsiyonu üzerinde pazarlıklara başladı. Güncel piyasa değeri 13 milyon Euro olan Sırp futbolcu için Torino 10 milyon Euro civarında bir bonservis bedeli belirledi. Beşiktaşlı idarecilerin ise kesinlikle bu miktarı kasadan çıkarmaya yanaşmadığı kaydedildi. Siyah- beyazlıların, Talisca'da yapmış olduğu gibi ödeyemeyeceği bir bedeli sözleşmeye koymayacağı ve fiyatı 5-6 milyon Euro seviyesine indirmek istediği öğrenildi. İdarecilerin işi sıkı tuttuğu ve anlaşma sağlanması halinde, yıldız futbolcuyu bir an evvel kadroya katmak istediği aktarıldı.



DEV KULÜPLERDE TOP KOŞTURDU

Futbola Partizan altyapısında başlayan 26 yaşındaki Adem Ljajic, 18 yaşında İtalyan ekibi Fiorentina'ya 6.8 milyon Euro'ya satıldı. Burada 3 başarılı yıl geçiren Ljajic, 12 milyon Euro'ya Roma'ya geçti. Roma'da 2 yıl top koşturduktan sonra 1 yıllığına İnter'e kiralanan Sırp orta saha, bir daha Roma'ya dönmedi ve 9 milyon Euro'ya Torino'nun yolunu tuttu.



HOCASI ONAYI VERDİ

Torino'nun başına geçen sezonun 20. haftasında başına geçen Walter Mazzari, Ljajic'in satışına onay verdi. Mazzari gelene kadar maçların büyük bölümüne ilk 11'de başlayan Ljajic, İtalyan çalıştırıcıyla birlikte kulübeye geçti. Uzun bir süre yedek kulübesinde bekleyen Ljajic'in süre alması azaldı.



Torino formasıyla geçtiğimiz sezon 28 maça çıkan Ljajic; 6 kez fileleri sarstı, 13 de asist yaptı.



Kariyerinde 305 kez resmi müsabakaya çıkan Sırp futbolcu, 64 gol attı 55 asist yaptı. Ljajic, bu maçlarda 30 kez sarı kart gördü ve direkt kırmızı kartla oyundan atılmadı.