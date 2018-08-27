İlk sınavında yıkıldı!
Sakatlığı bulunan Tolga’nın yokluğunda eldivenleri giyen 20 yaşındaki Utku Yuvakuran, ilk 33 dakikada 3 gol yedi
Siyah-beyazlı formayla 3. sezonuna giren Utku Yuvakuran, dün akşam ilk kez Süper Lig maçında kaleye geçti. Son idmanda sakatlanan Tolga Zengin'in yerine Antalyaspor karşısında eldivenleri giyen 20 yaşındaki kaleci, şanssız bir gece geçirdi. Rakibin ilk 33 dakikada kaleyi bulan 4 şutunda 3 kez gole engel olamayan genç file bekçisi, ilk Süper Lig maçında büyük üzüntü yaşadı. Kartal'ın dünkü karşılaşmada yedek kalecisi ise 17 yaşındaki Ersin Destanoğlu'ydu. Bu arada maç öncesi iki kaleciyle olan fotoğrafını sosyal medyada paylaşan Tolga Zengin, "Kalbim sizinle" ifadesini kullandı.
- 27.8.2018
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Cocu: “Şans yanımızda değildi”
Toplam 18
Yorum
brc ayrıca takım berabat değil sadece birbirine alışma sürecinde. sen takım alışana kadar gidip galatasaray'ı filan tut...
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Cocu: “Şans yanımızda değildi”
Toplam 18
Yorum
brc aykut kocaman'da maç alıyodu? neden bir olup gönderttiniz o zaman adamı? hazır ve kazanmaya alışkın bir kadroyu bozdurdunuz?
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Beşiktaş Adem Ljajic'i kiraladı! Adem Ljajic kimdir?
Toplam 2
Yorum
Bence Sözlesme Bitmis Sergio Canales vardi neden almadik ?
İlk sınavında yıkıldı! haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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