İlk sınavında yıkıldı!

Siyah-beyazlı formayla 3. sezonuna giren Utku Yuvakuran, dün akşam ilk kez Süper Lig maçında kaleye geçti. Son idmanda sakatlanan Tolga Zengin'in yerine Antalyaspor karşısında eldivenleri giyen 20 yaşındaki kaleci, şanssız bir gece geçirdi. Rakibin ilk 33 dakikada kaleyi bulan 4 şutunda 3 kez gole engel olamayan genç file bekçisi, ilk Süper Lig maçında büyük üzüntü yaşadı. Kartal'ın dünkü karşılaşmada yedek kalecisi ise 17 yaşındaki Ersin Destanoğlu'ydu. Bu arada maç öncesi iki kaleciyle olan fotoğrafını sosyal medyada paylaşan Tolga Zengin, "Kalbim sizinle" ifadesini kullandı.