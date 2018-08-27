İlk sınavında yıkıldı! – Fotomaç – 27 Ağustos 2018
CANLI SKOR
  • FUTBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. İngiltere
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Şamp. Ligi
    9. Avrupa Ligi
  • BASKETBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. ABD
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Yunanistan
    9. Euroleague
HEPSİ
    27 Ağustos 2018, Pazartesi
    CANLI ENGLISH

    İlk sınavında yıkıldı!

    İlk sınavında yıkıldı!

    Sakatlığı bulunan Tolga’nın yokluğunda eldivenleri giyen 20 yaşındaki , ilk 33 dakikada 3 gol yedi

    Siyah-beyazlı formayla 3. sezonuna giren , dün akşam ilk kez maçında kaleye geçti. Son idmanda sakatlanan 'in yerine karşısında eldivenleri giyen 20 yaşındaki kaleci, şanssız bir gece geçirdi. Rakibin ilk 33 dakikada kaleyi bulan 4 şutunda 3 kez gole engel olamayan genç file bekçisi, ilk Süper Lig maçında büyük üzüntü yaşadı. 'ın dünkü karşılaşmada yedek kalecisi ise 17 yaşındaki Ersin Destanoğlu'ydu. Bu arada maç öncesi iki kaleciyle olan fotoğrafını sosyal medyada paylaşan Tolga Zengin, "Kalbim sizinle" ifadesini kullandı.

    1. 27.8.2018
    Etiketler:
    YORUMLAR yorum yapıldı
    haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    İlk sınavında yıkıldı! haberine yapılan yorumlar ( yorum)

    habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

    BİZE ULAŞIN