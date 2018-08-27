Beşiktaş savunması dağıldı
Kartal son 5 resmi maçta da kalesini gole kapatamadı.
Kartal son 5 resmi maçta da kalesini gole kapatamadı. Dünya Kupası'nın yıldızı Domagoj Vida vasat performansıyla Partizan maçından sonra dün de yenilen 3. golde ciddi hata yaptı. Kartal yeni evinde ilk kez 3 gol yedi. Beşiktaş ligde Akhisar ve BB Erzurumspor'dan 1'er gol yerken, Antalya'dan da 3 golü kalesinde gördü. Avrupa'da Linz ve Partizan'dan da 1'er gol yedi.
- 27.8.2018
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Cocu: “Şans yanımızda değildi”
Toplam 18
Yorum
brc ayrıca takım berabat değil sadece birbirine alışma sürecinde. sen takım alışana kadar gidip galatasaray'ı filan tut...
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Cocu: “Şans yanımızda değildi”
Toplam 18
Yorum
brc aykut kocaman'da maç alıyodu? neden bir olup gönderttiniz o zaman adamı? hazır ve kazanmaya alışkın bir kadroyu bozdurdunuz?
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Beşiktaş Adem Ljajic'i kiraladı! Adem Ljajic kimdir?
Toplam 2
Yorum
Bence Sözlesme Bitmis Sergio Canales vardi neden almadik ?
Beşiktaş savunması dağıldı haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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