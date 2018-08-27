Beşiktaş savunması dağıldı – Fotomaç – 27 Ağustos 2018
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    27 Ağustos 2018, Pazartesi
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    savunması dağıldı

    Beşiktaş savunması dağıldı

    son 5 resmi maçta da kalesini gole kapatamadı.

    son 5 resmi maçta da kalesini gole kapatamadı. 'nın yıldızı Domagoj Vida vasat performansıyla Partizan maçından sonra dün de yenilen 3. golde ciddi hata yaptı. Kartal yeni evinde ilk kez 3 gol yedi. ligde Akhisar ve BB Erzurumspor'dan 1'er gol yerken, 'dan da 3 golü kalesinde gördü. Avrupa'da Linz ve Partizan'dan da 1'er gol yedi.

    1. 27.8.2018
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