Kartal son 5 resmi maçta da kalesini gole kapatamadı. Dünya Kupası'nın yıldızı Domagoj Vida vasat performansıyla Partizan maçından sonra dün de yenilen 3. golde ciddi hata yaptı. Kartal yeni evinde ilk kez 3 gol yedi. Beşiktaş ligde Akhisar ve BB Erzurumspor'dan 1'er gol yerken, Antalya'dan da 3 golü kalesinde gördü. Avrupa'da Linz ve Partizan'dan da 1'er gol yedi.