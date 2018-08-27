Beşiktaş-Partizan maçının biletleri satışta
Beşiktaş'ın UEFA Avrupa Ligi play-off turunda 30 Ağustos Perşembe günü Sırbistan temsilcisi Partizan'ı ağırlayacağı rövanş maçının biletleri satışa çıkarıldı.
Beşiktaş Kulübünden yapılan açıklamada, Vodafone Park'ta oynanacak karşılaşmanın biletlerinin, 90 ila 800 lira arasında değişen fiyatlarla satışa sunulduğu belirtildi.
Passolig kartının geçerli olacağı müsabaka için bir kişinin en fazla 5 adet bilet alabileceği kaydedildi.
- 27.8.2018 10:41
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