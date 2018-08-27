Beşiktaş-Partizan maçının biletleri satışta
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    27 Ağustos 2018, Pazartesi
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    -Partizan maçının biletleri satışta

    Beşiktaş-Partizan maçının biletleri satışta

    'ın Avrupa Ligi play-off turunda 30 Ağustos Perşembe günü temsilcisi Partizan'ı ağırlayacağı rövanş maçının biletleri satışa çıkarıldı.

    Kulübünden yapılan açıklamada, Vodafone Park'ta oynanacak karşılaşmanın biletlerinin, 90 ila 800 lira arasında değişen fiyatlarla satışa sunulduğu belirtildi.

    Passolig kartının geçerli olacağı müsabaka için bir kişinin en fazla 5 adet bilet alabileceği kaydedildi.

    1. 27.8.2018 10:41
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