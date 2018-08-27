Beşiktaş, Ljajic transferinde sona geldi – Fotomaç – 27 Ağustos 2018
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    27 Ağustos 2018, Pazartesi
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    , Ljajic transferinde sona geldi

    Beşiktaş, Ljajic transferinde sona geldi

    transferi için Torino'nun Sırp yıldızı 'i gündemine alan , oyuncuyu kadrosuna katmak üzere...

    yenilgisinin ardından transferini bir an önce sonuçlandırmak isteyen , daha önce görüşme sağladığı için baskısını artırıyor. Bu futbolcu için görüşmelerini hızlandıran siyah-beyazlılarda transferden sorumlu yönetici , Torino Kulübü'yle gerekli mesafeyi kat etti.

    Ljajic'i kiralık olarak kadrosuna katmak isteyen Beşiktaş, futbolcuyu da ikna etti. Torino'nun Ljajic'i kiralama yerine satmak istemesi nedeniyle uzayan , önümüzdeki günlerde bitecek. Beşiktaş, Adem Ljajic'i satın alma opsiyonuyla 1 yıllığına kadrosuna katacak.
    1. 27.8.2018 21:12
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