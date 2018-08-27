Beşiktaş, Ljajic transferinde sona geldi
10 numara transferi için Torino'nun Sırp yıldızı Adem Ljajic'i gündemine alan Beşiktaş, oyuncuyu kadrosuna katmak üzere...
Ljajic'i kiralık olarak kadrosuna katmak isteyen Beşiktaş, futbolcuyu da ikna etti. Torino'nun Ljajic'i kiralama yerine satmak istemesi nedeniyle uzayan transfer, önümüzdeki günlerde bitecek. Beşiktaş, Adem Ljajic'i satın alma opsiyonuyla 1 yıllığına kadrosuna katacak.
- 27.8.2018 21:12
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Hasan Ali çıldırttı!
Toplam 27
Yorum
sinan başak değil bu takımda hiç bir mecrada görmek istemiyorum sol tarafının beyinden aşagısı sakat kesinlikle
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Beşiktaş savunması dağıldı
Toplam 1
Yorum
eray yeni kaleci gökhan pepe medel adriano q7 atiba oğuzhan gelecek 10 numara babel gelcek bir forvet ilk 11 olmalı pektemek ve umut nayir şans b
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Fenerbahçe gole hasret
Toplam 7
Yorum
KrAlex Slimani Frey iyi oyuncular onlar tamam senin defanstan topu alıp dikine pas atacak adam gibi 10 numara ve 8 numaran varmı....
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